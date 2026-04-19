+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काम गर्दा बाधा हुने कानुन तत्काल संशोधन गरिन्छ : मन्त्री गौतम

उनले काम गर्दै जाँदा कुनै कानुन वा नियम विकासको बाधक बनेको महसुस हुनेबित्तिकै त्यसलाई संशोधन प्रक्रियामा लगेर तुरुन्तै संसद्मा पेस गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मुलुकको विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्न यस वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गरेकी छन्।
  • मन्त्री गौतमले विकास निर्माणमा बाधक बन्ने कानुनहरूलाई तत्काल संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्ने योजना रहेको कुरा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा उल्लेख गरिन्।
  • जनताको चाहना बमोजिम छिटो नतिजा हासिल गर्न कानुनी अड्चनहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।

११ असार, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मुलुकको विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्न कानुन सुधार वर्ष घोषणा गरिएको बताएकी छन् ।

सोमबार चितवनको भरतपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति वा असल सोच मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि सही कानुनी वातावरण आवश्यक भएकाले यस वर्षलाई ’कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिएको बताएकी हुन्।

उनले काम गर्दै जाँदा कुनै कानुन वा नियम विकासको बाधक बनेको महसुस हुनेबित्तिकै त्यसलाई संशोधन प्रक्रियामा लगेर तुरुन्तै संसद्मा पेस गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिन्।

पूर्व नेतृत्व वा अग्रजहरूको कार्यशैलीप्रति कुनै आलोचना नरहेको भन्दै मन्त्री गौतमले उनीहरूले आफ्नो क्षमता र इमानदारीपूर्वक काम गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको स्पष्ट पारिन्।

उनले अहिलेको मुख्य समस्या नेपाली जनताले खोजेको र चाहेको गतिमा विकास तथा समृद्धि हासिल हुन नसक्नु भएको बताइन्।

जनतालाई छिटो नतिजा चाहिएकाले कानुनी अड्चनहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

सोबिता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम

कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम
आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार

आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्‌मा कानुनमन्त्रीले पेश गरिन् तीन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्‌मा कानुनमन्त्रीले पेश गरिन् तीन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन
संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री गौतम

संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री गौतम
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ : मन्त्री गौतम

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ : मन्त्री गौतम
कानूनी जटिलताले पूर्वाधार आयोजना समयमै सकिएनन्, त्यसैको समाधान गर्न विधेयक ल्यायौं : मन्त्री गौतम

कानूनी जटिलताले पूर्वाधार आयोजना समयमै सकिएनन्, त्यसैको समाधान गर्न विधेयक ल्यायौं : मन्त्री गौतम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित