‘सरकार ! कोठा खाली छ ?’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

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- माइतीघर मण्डलामा जातीय विभेद अन्त्यको माग गर्दै दीपा नेपालीको सत्याग्रह एक सय दिन पुगेको छ।
- दीपाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सयौं समर्थकहरूले विभेदविरुद्ध प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्।
- प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त समाज निर्माणका लागि तत्काल कदम चाल्न दबाब दिएका छन्।
११ साउन, काठमाडौं । ‘मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने जातीय विभेद अन्त्य गर’ भन्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन भएको छ ।
जात चिन्ने तर मानव नचिन्ने तिम्रो चेतना कुन जमानामा छ?, सरकार ! कोठा खाली छ?, तिमी मान्छे बन्ने कहिले? लगायत लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त समाज, समानता र न्यायका लागि भन्दै दिपा नेपाली माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेको आज एक सय दिन पुगेको छ । दीपाले ‘सरकार ! कोठा खाली छ?’ भन्दै माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेको १०० दिनमा उनका समर्थकहरूले हौसला स्वरूप प्रदर्शनमा सहभागी हुन माइतीघर मण्डला पुगेका हुन् ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त समाज निर्माणमा सबैले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाहका लागि एक व्यक्तिले योगा समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।
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