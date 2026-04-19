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माइतीघरमा चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान (तस्वीरहरू)

कालापानी घटनाका पीडित वन कर्मचारीहरूको न्यायका लागि हल्ला बोल लेखिएको ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ साउन ११ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपालले महोत्तरीको कालापानी घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
  • प्रदर्शनकारीहरूले महोत्तरी डिभिजन वनका सात कर्मचारीलाई बन्धक बनाएर गाडीमा आगजनी गर्ने समूहलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
  • पीडित कर्मचारीहरूको न्याय र घटना दबाउनेमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अभियानले प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

११ साउन, काठमाडौं । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान नेपालले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबास-कालापानीस्थित महोत्तरी डिभिजन वनका सात जना कर्मचारीलाई बन्धक बनाइ उनीहरू सवार गाडीमा आगो लगाउने आपराधिक समूहलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर अभियानले प्रदर्शन गरेको हो ।

कालापानी घटनाका पीडित वन कर्मचारीहरूको न्यायका लागि हल्ला बोल लेखिएको ब्यानर बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कालापानी घटनाका पीडित वन कर्मचारीलाई न्या  देऊ सरकार, उक्त घटना दबाउनेमाथि छानबिन गर सरकार लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान माइतीघरमा प्रदर्शन हल्ला बोल
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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