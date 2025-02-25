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नेपाली भलिबल :

काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप : विश्व वरियतामा प्रवेश, तर पदक सपना अधुरै

२०८३ साउन ११ गते १४:४३ २०८३ साउन ११ गते १४:४३

गोविन्दराज नेपाल

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प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गरेपनि नेपाल लिग चरणका पाँचै खेलमा पराजित हुँदै सेमिफाइनल पुग्न असफल रह्यो ।

गोविन्दराज नेपाल

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी नेपाल लिग चरणका सबै पाँच खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गर्न असफल भएको छ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी र निर्णायक क्षणमा सम्हालिन नसक्दा नेपालले अग्रता लिएका खेलमा पनि जित हात पार्न सकेन ।
  • प्रशिक्षक जगदीश भट्टले नेपालले दीर्घकालीन योजना र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पाएमा भविष्यमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

११ साउन, काठमाडौं । काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्न पाकिस्तानको इस्लामावाद प्रस्थान गर्दा नेपालको लक्ष्य स्पष्ट थियो- एफआईभीबीको विश्व वरियतामा समावेश हुने र करिब एक दशकपछि सिनियर पुरुष टोलीका लागि पदक जित्ने ।

विश्व वरियता मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता भएकाले नेपाल पहिलो खेल खेलेसँगै नेपाल विश्व वरियतामा समावेश भयो । तर दोस्रो लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन ।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन गरेपनि नेपाल लिग चरणका पाँचै खेलमा पराजित हुँदै सेमिफाइनल पुग्न असफल रह्यो । सेमिफाइनल पुग्न असफल भएपछि नेपालको पदकको लक्ष्य पनि अधुरै रह्यो ।

२०१७ मा सेन्ट्रल जोनमा कांस्य पदक जितेको नेपालले त्यसपछि अहिलेसम्म पदक जित्न सकेको छैन । उमेर समूहमा काभा यू-२० मा भने नेपालले पदक जितेको थियो ।

यस पटक आयोजक पाकिस्तान बाहेक अन्य चार टोली नेपाल समान स्तरको भएकाले सेमिफाइनल पुग्ने र कम्तीमा पदक ‘टच’ गर्ने नेपालको लक्ष्य थियो । तर नेपालले हरेक खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्नका बाबजुद पनि नतिजामा चुक्यो । लिग चरणका सबै खेलमा पराजित हुँदा सेमिफाइनल पुग्न असफल रह्यो ।

लगातार पाँच खेल खेल्दा पाँचै हार बेहोरेको नेपाल तीन खेलमा पाँच सेटमा पुगेर पराजित भएको थियो । पाँच सेटमा पुगेर पराजित भएकोले उक्त खेलबाट १-१ अंक जोड्दा नेपालको खातामा ३ अंक भने रह्यो ।

अब नेपालले पाँचौं स्थानको लागि प्लेअफ म्याच खेल्नेछ । यो प्रतियोगिताको वरियता छुट्टयाउनका लागि मात्र खेलिनेछ ।

यस पटक सेटर हरिहजुर थापाको कप्तानीमा रहेको नेपाली टिममा युवा र नयाँ खेलाडीको बाहुल्य थियो ।

१२ मध्ये ६ खेलाडी पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेर खेलेका । ४ खेलाडीसँग गत वर्ष काभा नेसन्स लिग मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव थियो । सेटर हरिहजुर र लिबेरो विनोद चन्दले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलि बढी अनुभव लिएका थिए ।

तर नयाँ खेलाडीहरुको जोशिलो प्रदर्शन पूरा खेल अवधिभर टिक्न सकेन । नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी, निर्णायक क्षणमा सम्हालिन नसक्ने र विपक्षी टिमहरुको अनुभवले गर्दा नेपाल पराजित भयो ।

नेपालको प्रदर्शन

बलियो मानिएको कजाखस्तान विरुद्ध नेपालले पहिलो खेलमै शानदार प्रदर्शन गर्‍यो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित भएपनि नेपालको पुनरागमनको व्यापक प्रशंसा भएको थियो । सुरुवाती दुई सेट गुमाएर पनि नेपालले शानदार कमब्याक गर्दै दुई सेट आफ्नो पक्षमा पारेर २-२ को बराबरी गरेको थियो ।

पाँचौं तथा निर्णायक सेटमा भने नेपालले त्यो लय कायम राख्न सकेन र ३-२ को सेटमा पराजित भयो । उक्त खेलमा कजाखस्तानले नेपाललाई २५-१९, २५-२१, ३२-३४, १९-२५,१५-९ ले पराजित गरेको थियो ।

श्रीलंका विरुद्धको दोस्रो खेलमा पनि नेपालले पाँचौ सेटमै पुगेर पराजित भयो । सुरुवाती सेट गुमाएपनि त्यसपछि नेपालले खेलमा पुनरागमन गर्दै अग्रता बनाएको थियो । लगातार दुई सेट जतेर २-१ को अग्रता बनाएको नेपालले यसमा पनि लय कायम राख्न सकेन ।

पहिलो सेट २५–१८ ले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट २५–२१ र तेस्रो सेट २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा पकड जमाएको थियो । तर चौथो सेट २५–२१ ले गुमाउँदा खेल निर्णायक सेटमा पुग्यो । जहाँ नेपालको पहिलो खेलकै अवस्था दोहोरियो । नेपालले ९–८ को अग्रता जोगाउन नसक्दा श्रीलंकाले सेट १५–१० ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जित्यो ।

तेस्रो खेलमा सबैभन्दा बलियो पाकिस्तानसँग नेपाल अपेक्षित चुनौती दिन सकेन र सहजै पराजित भयो । पाकिस्तानले नेपाललाई २५-१४, २५-१८, २५-१० ले पराजित गर्‍यो । नेपालमा आएर खेलेका खेलाडीहरु रहेको पाकिस्तानका लागि नेपाल विरुद्ध खेल्न कुन चुनौती नै भएन ।

लगातार तीन खेल हारेपछि सेमिफाइनल पुग्न नेपाललाई बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने चुनौती थियो । तर चौथो खेलमा बंगलादेश विरुद्ध पनि नेपालको अवस्था उस्तै भयो ।

नेपालले पहिलो सेट २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो । तर दोस्रो सेटमा बंगलादेशले पुनरागमन गर्दै २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल १-१ को बराबरीमा पुर्‍यायो ।

तेस्रो सेटमा नेपालले फेरि सुरुवातदेखि राम्रो प्रदर्शन गर्दै २५–२१ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा २-१ को अग्रता बनायो । अग्रता लिएको अवस्थामा खेल जित्न नेपाललाई १ सेट जिते हुन्थ्यो । तर नेपालले खेलमाथि नियन्त्रण राख्न सकेन र पाँचौं सेटमा पराजित भयो ।

प्रतिस्पर्धात्मक बनेको चौथो सेट बंगलादेशले २५–२३ ले जित्यो र खेल निर्णायक पाँचौं सेटमा पुगेको थियो । पाँचौ तथा निर्णायक सेटमा बंगलादेशले १५–११ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जित्यो ।

लिग चरणको पाँचौ खेलमा उज्वेकिस्तान विरुद्ध पनि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेपनि सोझो सेटमै पराजित भयो । नेपालले यसअघि पनि उज्वेकिस्तानलाई पराजित गरिसकेको थियो । तर सोमबार त्यो नतिजा आएन ।

प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेटमा नेपाल २४-२३ ले अघि थियो । सेट जित्नबाट एक अंक मात्र टाढा रहेको नेपाल चुक्यो । उज्वेकिस्तानले लगातार ३ अंक जोडेर टाईब्रेकमा २६-२४ ले सेट आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।

दोस्रो सेटमा पनि सुरुवातदेखि नै अग्रता बनाउँदै उज्वेकिस्तानले २५-२० ले जित्यो । तेस्रो सेटमा सुरुवात देखि नै अग्रता लिँदै उज्वेकिस्तानले २५-२२ ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।

कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

पाँचै खेलमा हेर्दा पाकिस्तानसँगको खेलबाहेक नेपालले राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि खेल गुमाएको छ ।

नेपालले पाँचमध्ये चार खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेपनि नतिजा ल्याउन सकेन । त्यसमा दुई खेलमा अग्रता अग्रता लिएर पनि त्यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न सकेन । निर्णायक समयमा ब्लकिङ, रिसेप्सन र अनुभवको अभाव स्पष्ट देखियो । विपक्षी टोलीले दबाबमा गल्ती कम गर्दा नेपालले भने निर्णायक अंकहरू गुमायो । निर्णायक सेटमा नेपालले दबाब झेल्न सकेन ।

विशेषगरी टिममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको कम अनुभव भएका नयाँ खेलाडी हुँदा र भलिबलमा आवश्यक ब्लक र रिसिभ नै कमजोर हुँदा नेपालले जित नजिक पुगेर पनि नतिजा हात पार्न सकेन ।

काभा पुरुष भलिबल नेपालको लागि विश्व वरियतामा समावेश हुने, कमजोरी पत्ता लगाउने र आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि राम्रो तयारी गर्ने माध्यम बन्यो ।

यस प्रतियोगिताबाट नेपाल एफआईभीबीको विश्व वरियतामा समावेश भयो । पहिलो खेल खेलेपछि नै ८३औं वरियतामा पुगेको नेपाल पाँच खेलपछि ९५औं वरियतामा रह्यो ।

यस प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिममा ६ नयाँ अनुहार समावेश भएका थिए । हिमाल सुनारी, राजेन्द्र धामी, सुरज चुनारा, दिपेश कुँवर, सन्तोष विक, सरोज बर्देवा सबैले कजाखस्तान विरुद्धको पहिलो खेलमै डेब्यू गर्ने अवसर पाए ।

छ नयाँ खेलाडीलाई पहिलो पटक सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट अवसर दिइएको थियो । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता देखाए । यसले नेपाली पुरुष भलिबलको भविष्यप्रति आशा जगाएको छ ।

नेपाली भलिबलमा लगानी गर्ने र निरन्तर ट्रेनिङ र अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने हो भने धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

प्रमुख प्रशिक्षक जगदीश भट्टका अनुसार नेपालले दीर्घकालीन योजना, नियमित प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पाउने हो भने सेन्ट्रल एसियामा १४ राष्ट्रमध्ये नेपाल चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । ‘हामीले राम्रोसँग योजना बनाएर तयारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्यौँ भने इरान, भारत र पाकिस्तान पछि हामी नै हुनेछौं’ उनले भने ।

इरान एसिया मात्र नभएर विश्वमै बलियो टिम हो र शीर्ष २० वरियतामा छ । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान बलिया टिम हुने र निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै आएको छ र उमेर समूहमा पनि लगानी गरिरहेको छ ।

नेपालले पनि ग्रासरुट देखि उमेर समूहको लागि राम्रो योजना बनाएर अघि बढेमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय टिम राम्रो बन्न सक्ने प्रशिक्षक भट्टले बताए । ‘अब फ्रेन्चाइज लिग पनि सुरु हुँदैछ । उमेर समूह र ग्रासरुटदेखि नै राम्रो प्रतिभाहरु खोजेर निरन्तर ट्रेनिङ गर्दै जाने हो भने नेपालको टिम धेरै राम्रो बन्न सक्छ’ भट्टले भने ।

काभा पुरुष भलिबलमा नतिजाले नेपालको कमजोरी देखायो, तर प्रदर्शनले सम्भावना पनि उजागर गरेको छ । पाँचमध्ये तीन खेल पाँच सेटसम्म पुग्नु, एक खेलमा शानदार कमब्याक र दुई खेलमा अग्रता लिनुका साथै छ नयाँ खेलाडीले आत्मविश्वासका साथ डेब्यू गर्नु नेपाली पुरुष भलिबलका लागि सकारात्मक संकेत हुन् ।

अब यी अनुभवलाई व्यवस्थित तयारी, घरेलु प्रतियोगिता र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरसँग जोड्न सके भविष्यमा नेपालले पदकको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्न सक्ने आधार देखिएको छ ।

काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप नेपाली भलिबल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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