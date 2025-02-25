काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप : लिग चरणमा नेपाल जितविहीन

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- पाकिस्तानको इस्लामावादमा जारी काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल उज्वेकिस्तानसँग ३–० को सोझो सेटमा पराजित भएको छ ।
- लिग चरणका पाँचै खेलमा पराजित भएको नेपाल ३ अंक जोड्दै अंकतालिकाको पुछारमा रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
- च्याम्पियनसिपमा १२ अंकसहित पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा छ भने अब नेपालले पाँचौं स्थानको प्लेअफका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
१२ साउन, काठमाडौं । काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा लिग चरणका सबै खेलमा पराजित भएको छ ।
पाकिस्तानको इस्लामावादमा भइरहेको च्याम्पियनसिपअन्तर्गत आफ्नो पाँचौं खेलमा नेपाल उज्वेकिस्तानसँग ३–० को सोझो सेटमा पराजित भयो । नेपाल पहिलो सेट २६–२४, दोस्रो सेट २५–२० र तेस्रो सेट २५–२२ ले पराजित भयो ।
नेपालले लिग चरणका सबै पाँच खेलमा नै पराजित हुन पुग्यो । तीन खेलमा पाँचौं सेटमा पुगेर पराजित भएको नेपालले च्याम्पियनसिपमा ३ अंक जोड्दै अंकतालिकाको पुछारमा रह्यो ।
६ टोली सहभागी च्याम्पियनसिपमा शीर्ष चार टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन् । लिग चरणका बाँकी दुई खेलले सेमिफाइनल समिकरणको तय हुनेछ ।
पाँचौं स्थानको प्लेअफका लागि नेपालको प्रतिद्वन्दीको पनि टुङ्गो लाग्नेछ ।
घरेलु टोली पाकिस्तान चारै खेलमा जित हात पार्दै शतप्रतिशत नतिजाका साथ १२ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ ।
उज्वेकिस्तानको ९ र बंगलादेशको ६ अंक छ भने श्रीलंकाको ५ र कजाखस्तानको ४ अंक छ ।
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