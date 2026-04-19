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आठ महिनापछि अन्तरिक्ष टोली सुरक्षित अवतरण

नासाका अन्तरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स तथा रुसी अन्तरिक्ष यात्री सर्गेई कुड–स्वेर्चकोभ र सर्गेई मिकेभ सवार सोयुज एमएस–२८ यान प्यारासुटमार्फत जेजकाजगनको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा आठ महिना बिताएर अमेरिकी–रुसी संयुक्त टोली आइतबार कजाकिस्तानमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ ।
  • तीन सदस्यीय टोलीले सोयुज एमएस–२८ यानमार्फत २४१ दिनको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अभियान पूरा गरेका छन् ।
  • अमेरिका र रुसबीच राजनीतिक तनाव रहे पनि दुवै देशले अन्तरिक्षमा सहकार्य गर्दै संयुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

११ साउन, मस्को (रासस/एपी) । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) मा आठ महिना बिताएको अमेरिकी–रूसी संयुक्त अन्तरिक्ष टोली आइतबार कजाकिस्तानमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ ।

नासाका अन्तरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स तथा रुसी अन्तरिक्ष यात्री सर्गेई कुड–स्वेर्चकोभ र सर्गेई मिकेभ सवार सोयुज एमएस–२८ यान प्यारासुटमार्फत जेजकाजगनको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको हो ।

तीन सदस्यीय टोलीले आइएसएसमा २४१ दिनको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अभियान पूरा गरेको थियो ।

यो अभियान विलियम्स र मिकेभका लागि पहिलो अन्तरिक्ष यात्रा थियो भने कुड–स्वेर्चकोभका लागि दोस्रो अन्तरिक्ष मिसन बनेको छ ।

अवतरणपछि चालक दललाई हेलिकप्टरमार्फत कारागान्डा लगिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि नासाका अन्तरिक्ष यात्री विलियम्स अमेरिका फर्केर ह्युस्टनस्थित जोन्सन स्पेस सेन्टर जानुहुनेछ भने रुसी अन्तरिक्ष यात्री कुड–स्वेर्चकोभ र मिकेभ मस्को नजिकैको स्टार सिटीस्थित प्रशिक्षण केन्द्र फर्किनेछन् ।

शीतयुद्धका बेला अन्तरिक्ष क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी रहेका अमेरिका र रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा भने लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

सन् २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि अन्तरिक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत दुवै देशले संयुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

त्यसअनुसार अमेरिकी र रुसी अन्तरिक्ष यात्रीहरू दुवै देशका अन्तरिक्षयानमार्फत नियमित रूपमा आइएसएसमा आवतजावत गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच, जुलाई १४ मा नासाका अन्तरिक्ष यात्री अनिल मेनन तथा रोस्कोसमोसका अन्तरिक्ष यात्री प्योत्र डुब्रोभ र अन्ना किकिना सवार नयाँ टोली कजाकिस्तानस्थित बैकोनुर कोस्मोड्रोमबाट प्रक्षेपणपछि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पुगेको थियो । उनीहरूले आठ महिनाको नयाँ अभियान सुरु गरेका छन् ।

उक्त प्रक्षेपणमा नासाका प्रशासक जारेड आइज्याकम्यान पनि सहभागी थिए। यो आठ वर्षयता नासा प्रमुखको बैकोनुर कोस्मोड्रोम भ्रमणको पहिलो अवसर भएको जनाइएको छ ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनको ‘एक्सपिडिसन–७५’ अभियानमा नासाका जेसिका मीर र ज्याक ह्याथवे, युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीकी सोफी एडेनोट तथा रोस्कोसमोसका आन्द्रेई फेडयेभ कार्यरत छन् ।

अन्तरिक्ष नाशा
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