सुनसरी घटनाको विरोधमा सिरहामा पनि प्रदर्शन, केहीबेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

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- सुनसरीको देवानगञ्जमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
- सुनसरी घटनाको विरोधमा सिरहाको कर्जन्हास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा स्थानीयले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
- प्रहरीको सम्झाइ–बुझाइपछि अवरुद्ध राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको र अहिले अवस्था सामान्य रहेको एसपी बासुदेव पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
११ साउन, सिरहा । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि त्यसको विरोधमा सिरहामा पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।
साथै, केहीबेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेका छन् । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–बन्दीपुरस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर केहीबेर प्रदर्शन गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बासुदेव पाठकका अनुसार सुनसरी घटनाको विरोधमा केही स्थानीयले केहिबेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । प्रहरीको सम्झाइ–बुझाइपछि सडक पुन: सञ्चालनमा आएको उनले बताए ।
एसपी पाठकले प्रदर्शनपछि अहिले भने अवस्था सामान्य रहेको बताए ।
यसअघि सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा साउने सोमबारको बोलबम यात्राका लागि डिजे बजाउँदै सप्तकोशी नदीतर्फ जाने तयारीका क्रममा दुई समूहबीच विवाद भएपछि झडप भएको थियो ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाई फायर गरे पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको गोली लागेर देवानगञ्ज–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
घाइतेहरूको विराटनगरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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