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सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समूहबीचको विवाद नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुनसरी घटनाको छानबिन गर्न सहसचिव भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।
  • गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुनसरी घटनासहित देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दै आवश्यक रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

११ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबास्थित गृह मन्त्रालयमा केहीबेरदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो ।

सुनसरीमा गएराति घटेको घटनापछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो । घटना छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयको अध्यक्षतामा हुने केन्द्रीय समितिमा गृहसचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

उनीहरुले सुनसरी घटनासहित देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दै आवश्यक रणनीति बनाउने बताइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा दुई समूहबीचको विवाद नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गएराति एक जनाको मृत्यु भएपछि अहिले स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

तर कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्दै सुनसरीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

सुनसरीको सो घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरुसँग आज मन्त्रालयमा छलफल आयोजना गरेका थिए । सो छलफलपछि सुनसरी घटना छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार छानबिन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताभित्र म्याद दिइएको छ । सो समितिले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन केके गर्ने भनेर सुझाव समेत दिनेछ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति सुनसरी घटना
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