७ फागुन, काठमाडौं । सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिको कार्यान्वयन र निवौचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।
छलफलमा केन्द्रीय सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, ७ वटै प्रदेशका प्रमुख सचिव (प्रदेश कमाण्ड पोस्ट) सहितको ४ बटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहित ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको छ । बैठक जुम माध्यम बाट सन्चालन भएको छ ।
