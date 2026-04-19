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बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

कतिपय सांसदहरू नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन् । धम्क्याउँछन् । सरकारी कर्मचारीलाई समेत हप्कीदप्की गर्छन् ।

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रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८३ साउन ११ गते २०:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद केपी खनालद्वारा लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई सार्वजनिक रूपमै धम्की दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
  • विमानस्थल अनुगमनका क्रममा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले कर्मचारीसँग गरेको रूखो व्यवहार र हप्कीदप्कीको घटनाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
  • सांसदहरूको अमर्यादित अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरूले दलहरूले सांसदको चरित्र निर्माण तथा आचारसंहिता पालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

११ साउन, काठमाडौं । सांसदहरू नागरिकका आवाज सुन्न निर्वाचन क्षेत्र जान्छन् । मन्त्रीहरू देशैभर अनुगमनमा पुग्छन् । यो स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो । तर कतिपय सांसदहरू नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन् । धम्क्याउँछन् । सरकारी कर्मचारीलाई समेत हप्कीदप्की गर्छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो– रास्वपा सांसद केपी खनालको ‘जाक्दिने’ धम्की ।

भिडियोमा सांसद खनाल औंला ठड्याउँदै ‘कल्ले भन्यो ! प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु अहिले समाएर अनि थाहा हुन्छ’ भनिरहेका देखिन्छन् । उनीसँगै रहेका अन्य व्यक्तिहरू प्रमाणबिनाका आरोप नलगाउन आग्रह गरिरहेका सुनिन्छन् ।

सांसद खनालले ‘जाक्दिन्छु’ भनेर धम्क्याएका व्यक्ति हुन्– कैलालीस्थित लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापा । सार्वजनिक भिडियो लम्कीचुहा अस्पतालको सेवा विस्तार र समस्यामाथिको छलफलको एउटा अंश हो ।

‘अस्पतालकै विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो । हामीले पाँच महिनादेखि काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्‍यौं,’ थापा भन्छन्, ‘सुरक्षाको विषय छ । गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? भनेर प्रश्न गरेँ । उहाँ आवेशमा आउनुभयो र त्यस्तो बोल्नुभयो ।’

१४ असार २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनको विषय उठाएका थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेसको भएकाले उसैले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

रास्वपा सांसद केपी खनाल ।

उनले भनेका थिए, ‘यहाँ सदनमा तपाईंहरू पटक–पटक सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर आफू बेन्चमाथि उठ्नु हुन्छ, तर तपाईंकै स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालमाथि गरेको अन्यायलाई तपार्इंहरूले कहिले सदनमा बोल्नु हुन्छ ?’

प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि सांसद खनाल त्यहीँ पुगे र समस्या सुन्न छलफल राखे । त्यस क्रममा प्रदेश सरकारले अस्पताल चलाउन सक्दैन भने संघ सरकारले चलाउने बताए ।

जवाफमा आफूहरूले अस्पताल जसले चलाए पनि चल्नु पर्‍यो भनेर राखेको थापाले सुनाए । ‘त्यसो भए हाम्रो दल रास्वपा पहिलो दल हो । हामीलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दिनुस्, हामी चालाउँछौं भन्नुभयो,’ थापाले भने ।

उनका अनुसार व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । गत चैतमा व्यवस्थापन समिति बनेको हो । उनी भन्छन्, ‘यदि संघीय सरकारले चाहे व्यवस्थापन समिति आफैँ हेरफेर गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फेर्न सक्छ । नयाँ आउन सक्छन् ।’

विमानस्थलमा जगदीशको हप्कीदप्की

२९ असारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनमा पुगे । त्यस क्रममा विमानस्थलमा कर्मचारीसँग रास्वपा सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) को सवालजवाफ भयो । प्रवेश शुल्कबारे आक्रोश व्यक्त गर्दै गर्दा खरेलले हप्कीदप्की नै गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो ।

सांसद खरेलले आक्रोशित हुँदै कुरा गरेकी महिला कर्मचारी विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी आईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) चारु श्रेष्ठ हुन् ।

रास्वपा सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) ।

विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिरको वातानुकूलित प्रतीक्षालयमा यात्रु लिन जाने आफन्तबाट ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क (टिकट काट्नुपर्ने) उठाइएको विषयमा विवाद गरेको सुनिन्छ ।

खरेल : ठेक्का लिएको तपाईंहरूले हो कि होइन ?

श्रेष्ठ : तपाईं जंगिनु पर्दैन । राम्रोसँग कुरा गर्नुस् ।

खरेल : ठेक्का लिएको हो कि होइन ?

श्रेष्ठ : राम्रोसँग कुरा गर्नुस् ।

खरेल : राम्रोसँग भनेको कस्तो ?

श्रेष्ठ : के गरी कुरा गरेको ?

खरेल : के गरिराखेको छु ?

श्रेष्ठ : एक्कासि आएर यसरी कुरा हुन्छ ?

खरेल : जाबो एयरपोर्टभित्र मान्छे बस्दा… म यहाँ राम्रोसँग कुरा गरिारखेको छु ।

श्रेष्ठ : छैन, छैन । आचरण शैली राम्रो छैन ।

खरेल : यो विषयमा सदनमा गज्जबसँग कुरा उठ्छ ।

अनुगमन सकाएर सांसदहरू निस्किए । यसरी फर्किएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले त्रिभुवन विमानस्थल अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी छ ।

अख्तियारमा यज्ञमणिको प्रश्न

असार तेस्रो साता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट एउटा टोली अनुगमनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालय पुग्यो । त्यस क्रममा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे प्रश्न गरे । अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका फाइलहरूबारे चासो राखे ।

त्यस क्रममा अख्तियारका कर्मचारीले गोप्य फाइलहरू देखाउन नमिल्ने अडान लिएपछि सवालजवाफ भयो ।

अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपाने अनुसन्धानमा रहेका उजुरीका फाइल हेर्न पाउनु पर्ने बताउँदा कर्मचारीहरूले गोपनीयताका कुरा उठाए । प्रतिवाद गर्दै सांसद न्यौपानेले जनताले निर्वाचित गरेका सांसदले फाइल हेर्दा गोपनीयता भंग नहुने तर्क गर ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने ।

सांसद न्यौपाने : आजका दिनसम्म अनुसन्धान अधिकृतले के अनुसन्धान गरिाख्नुभएको छ । यति लामो समयसम्म राख्नुपर्ने के कारण पर्‍यो ? तपाईंलाई दिएको अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोगमा भन्नका लागि मलाई केही न केही चहियो कि चाहिएन ? त्यो तपाईंहरूले दिने कि नदिने ?

कर्मचारी : हो सरलाई …।

सांसद न्यौपाने : तपाईंहरूले लोकसवामा नाम निकाल्नु भयो । त्यसपछि लोकसेवाले तपार्इंहरूलाई नियुक्ति दियो । सामान्य प्रशासन, सम्बन्धित निकाय हुँदै यहाँ आउनु भयो । यति तपाईंहरूलाई प्राप्त भइसकेपछि गोपनीयता रह्यो । अनि हामीलाई जनताले भोट दिए । राज्यले लगेर सुशासन समितिमा पुर्‍याए ।

सांसद न्यौपानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्मको भूमिका केलाए । नागरिकले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले थितिमा देश चलेको छ कि छैन ? हेर्न पाउनुपर्ने बताए ।

अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण नपुगेका निवेदन भए तामेल गर्नुपर्ने र प्रमाण पुगे अभियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनेर अधिकृतहरूमाथि समेत प्रश्न उठाए ।

कर्मचारी : अनुसन्धान अधिकृत सर त्यहाँ हुनुहुन्छ । सरलाई कुनै विषयमा बुझ्न मन लागे बुझ्न सक्नुहुन्छ । तर फाइल … ।

सांसद न्यौपाने : उहाँ (अनुसन्धान अधिकृत)ले भनेको कुरा ठिक कि बेठिक भनेर मैले छुट्याउनु केले ?

कर्मचारी : सरलाई हामीले उजुरीकर्ताको विवरण कमसेकम गोप्य राखेर अनि अरू डकुमेन्टहरू …।

सांसद न्यौपाने : उजुरीकर्ताको नाम र विषय गोप्य राखिदिनु । जग्गाको रहेछ भने कित्ता नम्बर र जग्गाधनीको नाम गोप्य राखिदिनुस् । अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम पनि गोप्य राखिदिनुस् । मलाई नाम र त्यसको रिजल्ट के भयो चाहिएन । तर यो प्रोसुडियर तपाईंहरूले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर अनुगमनमा हेर्न पनि पाइँदैन ?

कर्मचारी : पाइन्छ हजुर …।

सांसद न्यौपाने : यो सार्वभौम सांसद भनेको के ?

कर्मचारी : हैन सर, त्यो पाइयो सर ।

सांसद न्यौपाने : होला अलि तितो भयो होला, आजसम्म कसैले यसरी हेरौं भनेको थिएन होला कसैले । आजसम्म यसो गरौं नभनेकै कारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न त उठेको छ नि ।

­सांसद न्यौपानेले व्यक्तिगत कुरा नभएर समग्रतामा कुरा गरेको भनेर व्याख्या गरे । अनि अख्तियारले उजुरीमाथि ‘ट्याक ट्याक ट्याक’ निर्णय गर्छ, मुद्दा चल्ने चलाउँछ, नचल्ने चलाउँदैन भन्ने जनविश्वास छ भनेर उनले कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न गरे ।

सार्वजनिक भडियोमा पटक–पटक सांसद न्यौपानेले प्रोसुडियर–प्रोसुडियर भनेर अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा अपनाउने निश्चित नियम, तरिका वा प्रक्रिया बुझ्न खोजेका छन् । अख्तियारको अनुसन्धान सही छ वा छैन भनेर जान्न प्रक्रिया थाहा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

बोलीले विवादमा तानिँदै माननीयहरू

सांसदहरूको बोली र व्यवहारलाई समाजको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । धेरैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका आचरण ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । तर केही समय पछाडि कस्ता प्रश्न आउलान् भन्ने ख्याल नगरी बोल्दा सांसदहरू विवादमा परेका छन् ।

बोलीका कारण विवादमा परेका एक सांसद हुन्– विश्वराज पोखरेल । पूर्वएआईजी समेत रहेका रास्वपा ओखलढुंगाका सांसद पोखरेल गत वैशाख तेस्रो साता गृह जिल्ला पुगेका थिए । त्यसबेला उनले एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई स्वागत गर्न नआएको भनेर थर्काए ।

रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेल ।

पोखरेलले भनेका थिए, ‘म आउँदैछु भन्दा तपाईं निस्किनु पर्छ । तपाईं कर्मचारी हो । म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी हुँ ।’ आफूलाई माननीयका रूपमा अर्थ्याउँदै पोखरेलले ‘जिल्लाको एउटा माननीय आउँदा हेडमास्टर भित्र चुप लागेर बस्ने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

यस्तो बालेपछि पोखरेल पार्टीभित्रै आलोच्य भए । रास्वपाको स्थापनाकालदेखि पार्टी कार्यमा सक्रिय स्वस्तिका लामिछानेले त्यसबेलै माननीयको मर्यादा ख्याल गर्न भनेकी थिइन् ।

‘फौजीमा आफूभन्दा सानालाई थर्काए जसरी आफ्ना मतदाता थर्काउन पाइँदैन हेक्का रहोस्,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘माननीय भएँ भन्दैमा मैमत्त हुने काम बन्द गरियोस् । कसले बनायो माननीय, यिनै जनताले होइन ? माथि उचाल्न सक्नेले भुईंमा पछार्न नि सक्छन् हेक्का रहोस् ।’

यसैगरी, २१ वैशाखमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले काभ्रेको रोशी खोलामा बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा बाटो खुले/नखुलेकोबारे ड्युटीमा खटिएका प्रहरीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । समयमै र सही जानकारी नदिएको भन्दै उनले सुरक्षाकर्मीहरूसँग आक्रोश पोखेका थिए ।

‘सबै मान्छे एउटै हुन्छ ?,’ उनले आक्रोश पोखेका थिए । सुरक्षाकर्मीको बोली नम्र हुनुपर्ने भन्दै गर्दा उनकै बोली भने रुखो सुनिन्थ्यो ।

‘तपाईंहरूको अफिसर यस्तो ? न समयमा सूचना दिन्छ न समयमा रेस्पोन्स गर्छ के भएको हो ?’ भनेर माथिल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीलाई भनिरहेका थिए ।

सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा एक दलित युवा (श्रीकृष्ण विक) को शंकास्पद मृत्यु भएपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार न्यायको माग गर्दै सिन्धुली पुगेका थिए । ११ वैशाखमा यसबारे बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ । एसपीको हात काँपेको छ । म जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दैछु– कानुनले काम गर्छ । गरेन भने यो एसपीलाई मैले घिसारेर लैजान्छु यहाँबाट ।’

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार ।

सांसद् सुनारको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा उनीसँगै रहेकाहरू ‘हो हो’ भनेर समर्थन गरिरहेका थिए ।

बोलीकै कारण विवादमा तानिनेमा मन्त्रीहरू पनि छन् । ३१ जेठमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र आयोजना प्रमुख लगायतका सरोकारवाला सँगै थिए । सबैलाई अगाडि राखेर मन्त्री लम्सालले भने, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर धर्तीमा कहाँ छ, खोजेर ल्याएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू । मतलब भएन ।’

बोलीले विवादमा तानिएका अर्का सांसद् हुन्– पारसमणि गेलाल । गत असार तेस्रो साता रास्वपा सांसद गेलालले मेयर सरुवा गर्ने भनेर दिएको भिडियो भाइरल भएको थियो ।

रास्वपा सांसद पारसमणि गेलाल ।

त्यसमा उनले स्थायी कर्मचारी वा अधिकृतहरू बिग्रिए भने उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सरुवा गरेर सुधार्न सकिने भन्दै काम नगर्ने मेयरलाई पनि सुधार्ने एउटै उपाय सरुवा गर्ने रहेको बताएका थिए ।

पछि प्रष्टीकरण दिँदै उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको आसय तोडमोड भएको बताएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर नागरिकले गेलाललाई अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् ।

हालै अर्को भिडियो आएको छ । ‘मेयरको सरुवा गर्ने अभिव्यक्ति दिने माननीयलाई जनताले प्रश्न गरेको’ भन्दै भाइरल भिडियोमा एक युवक भन्छन्, ‘चिठ्ठामा परेको माननीय हो तपाईं । चाउचाउको कुपनमा परेको हो ।’

सांसद गेलाल हाँस्छन् मात्रै । अर्का युवक ‘तपाईं भ्युजका लागि कुद्नुभएको हो । हामीलाई भ्युजका लागि भन्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्छन् ।

‘भ्युजकै लागि हो भाइ तिमी’ भनेर सांसद गेलाल जवाफ दिन्छन् । अनि अर्का एक व्यक्तिलाई अर्कोतिर लिएर जान्छन् ।

देख्दैनन् दलहरू  

सरोकारवालाका नजरमा नेपालमा राजनीतिक संस्कारको निर्माण र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट सुझबुझपूर्ण व्यवहार गर्ने अभ्यासको अभाव छ ।

‘पञ्चायत फालेपछि सबै हुन्छ, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएपछि सबै हुन्छ भनिए जस्तै पछिल्लो समय पुराना फालेपछि सबै हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो,’ समाजशास्त्री डा. शुक्रराज अधिकारी भन्छन्, ‘जनताको आकांक्षा तीव्र छ । राज्यको साधन–स्रोत न्यून छ ।’

राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा जनतालाई राजनीतिक रूपमा जे सम्भावना छ त्यो भन्दा बढी सपना बाँड्ने प्रवृत्तिका कारणसमेत समस्या भएको उनलाई लाग्छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा राजनीतिक दलहरूलाई सांसदको चरित्र निर्माणमा लगानी गर्न सुझाउँछन् । ‘सांसदहरूको चरित्र निर्माण गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ,’ यही साउन ४ गते अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा थापाले भनेका थिए, ‘पार्टीले पनि आचारसंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्छ र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सांसदहरूलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ ।’

दलहरूले आचारसंहिता बनाउन र लागु गर्न तत्परता नदेखाउँदा समस्या भएको उनलाई लाग्छ ।

‘संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक मञ्चमा कसरी बोल्ने, विदेश जाँदा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर दलहरूले सिकाउनु पर्छ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘दलहरूले यसरी नसिकाउँदा के हुन्छ भन्ने संसदभित्रै र बाहिर पनि देखिराखिएकै छ ।’

उनका अनुसार ‘उच्च आचरणयुक्त पद भनेर सम्बोधन गर्न माननीय भनिएको हो । माननीयको व्यवहारले समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर कतिपयको व्यवहारले माननीय पदकै मानमर्दन गरिरहेको छ ।’

उनी भन्छन् ‘एउटा सभ्य नागरिक कस्तो हो, त्यो सभ्यता, बोली र व्यवहार माननीयले देखाउनु पर्छ । माननीय अझ नरम हुनुपर्छ । वातारण खल्बलिएको छ भने त्यस्तो वातावरण शान्त बनाउनु पर्छ । बिग्रिएको वातावरणलाई उकास्ने होइन ।’

सांसदले संसद्भित्र वा संसद् बाहिर जहाँसुकै बोल्दा पनि देशको संविधान, कानुन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति ख्याल नगरे कसले गर्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । सांसदले नै संस्कार र सभ्यता भुले कसले बचाउँछ भन्ने उनको चिन्ता छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सार्वजनिक भएका कतिपय सांसदका व्यवहारप्रति आफूहरू दु:खित रहेको बताउँछन् । तर पार्टीले सांसदहरूका निम्ति प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण र तालिमलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

‘माननीयको मर्म छ । संसदीय मूल्य, मान्यता छ । यसलाई ख्याल गर्दै यसको लिगेसी बचाउँदै परिणाम ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदको जुन संवैधानिक जिम्मेवारी छ । जसअन्तर्गत सांसदले जनताको कुरालाई मुखर गर्ने हो, जनतालाई थर्काउने भन्ने हुँदै होइन ।’

पार्टीले ख्याल गरेकै कारण धेरै हदसम्म सम्यमित नै रहेको र छिटपुट रूपमा देखा परेको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘हामी १८२ जना छौं । अभिमुखीकरण आदिका कारणले संवेदनशिलता आएको छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत शैली र बुझाइका कारण केही अहंकार देखिए पनि टोटलमा हामीले विनयशिलता र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएका छौं ।’

फेरि पनि सांसद् पदको मर्यादा ख्याल नगर्नेलाई पार्टीले सचेत गराउने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सचेतना गरेका छौं । घटना परिघटनापछि कतिपय सवालमा चिठी लेखेर, कतिपय सवालमा व्यक्तिगत रूपमा सचेत गराएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिले पनि यसको संवेदनलिशताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । संसदीय दलमा मुख्य सचेतक, सचेतकहरूले पनि यसलाई ख्याल गरेर समन्वय गर्दै आएका छौं ।’

नागरिकलाई धम्की बेलगाम सांसद रास्वपा सांसदहरू
लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

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