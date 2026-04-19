सुनसरीका यी स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

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- सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।
- नयाँ व्यवस्था अनुसार पूर्वमा इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को सिमाना तथा पश्चिममा कोशी ब्यारेजको पुलसम्म कर्फ्यु तोकिएको छ।
- उत्तर र दक्षिणतर्फ महेन्द्र राजमार्गको दायाँबायाँ दुई सय मिटरको क्षेत्रभित्र कर्फ्यु लागू हुने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
११ साउन, काठमाडौं । सुनसरीका विभिन्न स्थानहरू तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ ।
यसअघि बिहान ७ बजेबाट विभिन्न ५ वटा इलाका तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो सूचना अनुसार, कर्फ्यु लाग्ने स्थानहरू फेरिएको छ । जस अनुसार, पूर्वतर्फ इनरुवा नगरपालिका–३ र ६ को सीमा (महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको घोटाली टोल), पश्चिमतर्फ कोशी ब्यारेजको पुलमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको हो ।
त्यस्तै उत्तर र दक्षिणतर्फ महेन्द्र राजमार्गदेखि २ सय मिटरको क्षेत्रमा कर्फ्यु लाग्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
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