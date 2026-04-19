नेप्सेको सीईओ पदका लागि आवेदन खुल्यो

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- नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
- इच्छुक व्यक्तिले साउन २६ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखामा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
- उम्मेदवारका लागि कम्तीमा १५ वर्षको कार्यअनुभव र तोकिएका विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।
१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (सीईओ)का लागि आवेदन खुलेको छ ।
छनोट तथा सिफारिस समितिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको हो । इच्छुक आवेदकलाई साउन २६ गतेभित्र कार्यालय समयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिन आग्रह गरिएकोछ ।
मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको, पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ७ वर्षको काम गरेको, १५ वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्नेछ ।
नेप्सेको व्यवसायिक कार्यायोजनासहित ५ हजार शुल्क बुझाइ दरखास्त आवेदन दिन सक्नेछन् । नेप्सेको सीईओ पदबाट यसअघि चुडामणि चापागाईंले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए । सीईओको ४ वर्षे कार्यकाल रहने गरे पनि नियुक्तिको १५ महिनामै चापागाईंले राजीनामा दिएका थिए ।
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