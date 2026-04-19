सुन तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ घट्यो

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- मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ४४५ रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य १३५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार ३१० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार सुन र चाँदी दुवैको भाउमा गिरावट आएको हो ।
१२ साउन, काठमाडौं । मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । गत मंगलबार सुनको भाउ २ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १३५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ४४५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ४ हजार ३१० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत बिहीबार चाँदीको भाउ ४ हजार ३७० रुपैयाँ थियो ।
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