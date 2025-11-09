सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

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- सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेको छ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको मूल्यमा ८० रुपैयाँ वृद्धि भई आज प्रतितोला ४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ।
४ साउन, काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ तथा चाँदी ८० रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिन ४ हजार २४० रुपैयाँ रहेकोमा आज ४ हजार ३२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
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