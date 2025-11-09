सुन तोलामा १२ सय घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला १ हजार २ सय रुपैयाँले घटेको छ।
- आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जानकारी गराएको छ।
- चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले घट्दा आज प्रतितोला ४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
३० असार, काठमाडौं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा १२ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो ।
गत मंगलबार सुनको भाउ तोलामा २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ थियो ।
चाँदीको भाउ आज तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ३७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ३६० रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि गत सोमबार चाँदी ४ हजार ५५५ रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4