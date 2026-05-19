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सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते ११:२५

१२ असार, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७९ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ७८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ७ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै चाँदी आज तोलामा ५५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार २३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार १८० रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत शुक्रबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ६४० रुपैयाँ थियो ।

आज सुनचाँदी भाउ
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