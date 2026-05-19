सुनको भाउ प्रतितोला ५ हजार बढ्यो

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- सोमबार सुनको भाउ तोलामा ५ हजार रुपैयाँ बढेर प्रतितोला २ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
- चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला १२० रुपैयाँ बढेर ५ हजार १५ रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
- अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व अन्त्यको सहमति भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको हो ।
१ असार, काठमाडौं । सोमबार सुनको भाउ तोलामा ५ हजार रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । एक साताको अवधिमा भने सुनको भाउ घटेको छ । गत सोमबार सुनको भाउ तोलामा २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ प्रतितोला आज १२० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ८९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार १५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि गत सोमबार चाँदी ४ हजार ९०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि सहमति भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको भाउ घटेको छ भने सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ ।
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