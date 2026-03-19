एकैदिन तोलामा साढे ५ हजार घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको भाउ पनि तोलामा २ सय १५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ४ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
१४ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा साढे ५ हजार रुपैयाँ घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेसँगै नेपाली बजारमा बुधबार त्यसको प्रभाव देखिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
सुनको भाउ ओरालो गतिमा देखिएको छ । गत बिहीबार २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै गत माघ १५ गते हालसम्मकै उच्च ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।
चाँदीको भाउ तोलामा २१५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ५ हजार ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ८६५ रुपैयाँमा झरेको छ । गत बिहीबार चाँदी ५ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4