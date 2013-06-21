तोलामा ३ हजार ८ सय बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
- सुनको भाउ अघिल्लो दिनको ३ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँबाट ३ हजार ८ सय रुपैयाँले बढेको छ।
- चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ हजार ४१० रुपैयाँबाट ५ हजार ७२० रुपैयाँ पुगेको छ, जसले ५.७ प्रतिशत वृद्धि देखाएको छ।
२६ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन ३ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको भाउ प्रतितोला ३१० रुपैयाँ रुपैयाँ बढेको छ । एकैदिन चाँदी ५.७ प्रतिशत महँगिएको हो । अघिल्लो दिन तोलाको ५ हजार ४१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ५ हजार ७२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
