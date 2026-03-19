तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला ३४०० रुपैयाँ बढाएर २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि १३५ रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
- अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख ९२ हजार ७ सय र चाँदीको भाउ ४ हजार ८१० रुपैयाँ थियो।
१८ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै गत शुक्रबार २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ आज तोलामा १३५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९४५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
