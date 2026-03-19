सुनचाँदीको भाउ सामान्य घट्यो

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाउ प्रतितोला २०० रुपैयाँ घटेर ३ लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको भाउ पनि तोलामा ८५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ५ हजार २८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
- बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि मूल्यमा प्रतितोला करिब २० हजार रुपैयाँ थपिएको महासंघले जनाएको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार सुनचाँदीको भाउ सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोला २ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
अघिल्लो दिन ३ लाख ११ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज ३ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ छ । गत बिहीबार २ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
आइतबार बजेटले भन्सार दर १० बाट २० प्रतिशत पुर्याएपछि सुनको मूल्य अकस्मात वृद्धि भएको हो । भन्सार दरकै कारण प्रतितोला करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य थपिएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा ८५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन तोलामा ५ हजार ३७० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार २८५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
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