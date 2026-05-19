सुन प्रतितोला १४ सय बढ्यो

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- सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेर २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- यस्तै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ४० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ ।
८ असार, काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको भाउ तोलामा १४ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९८ हजार २ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदी आज तोलामा ४० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ६९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ७३० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत सोमबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ हजार १५ रुपैयाँ थियो ।
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