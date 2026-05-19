तोलामा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

१० असार, काठमाडौं । बुधबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ८७ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदी आज तोलामा १०५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ५९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ४८५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत बुधबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ९८० रुपैयाँ थियो ।
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