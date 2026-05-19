तोलामा ६ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

१८ असार, काठमाडौं । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ६ हजार २ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ७७ हजार ३ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । गत बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७८ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी आज १८० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ४ हजार ४५० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार २७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बिहीबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार २३५ रुपैयाँ थियो ।
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