सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

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- सोमबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार ४ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको मूल्य १५ रुपैयाँले घटेर आज ४ हजार ३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ६ हजार ३ सय रुपैयाँले ओरालो लागेको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । सोमबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा १ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा चाँदी १५ रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८३ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एक साताको अवधिमा सुनको भाउ ६ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेको छ । गत सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदी आज तोलामा १५ रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार ३१० रुपैयाँमा कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ३२५ रुपैयाँ थियो भने गत सोमबार ४ हजार ७३० रुपैयाँ थियो ।
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