एकैदिन तोलामा ५ हजार ४ सय बढ्यो सुन

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- बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन सुनको मूल्य २ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको थियो ।
- चाँदीको मूल्यमा पनि प्रतितोला ११० रुपैयाँको वृद्धि भई आज ४ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
६ साउन, काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन सुनको भाउ २ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै गत बुधबार २ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ११० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ३७० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएकोमा आज ४ हजार ४८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
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