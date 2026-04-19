सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो

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- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- चाँदीको मूल्यमा पनि प्रतितोला २५ रुपैयाँले वृद्धि भई आज ४ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
- गत बिहीबारको तुलनामा सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि देखिएको छ ।
७ साउन, काठमाडौं । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो । गत बिहीबार सुनको भाउ २ लाख ८५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला २५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ४८० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ४ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको छ। गत बिहीबार चाँदीको भाउ ४ हजार ३२५ रुपैयाँ थियो ।
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