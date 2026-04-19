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सुनसरी झडपको असर : विराटनगरका विद्यालय बन्द

सुनसरीका देवानगन्ज र हरिनगर गाउँपालिकामा बिदा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते ९:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ र नौ जना घाइते भएका छन् ।
  • घटनाको विरोधमा विराटनगरमा भएको प्रदर्शन र यातायात अवरोधको जोखिमका कारण मंगलबार नगरका शैक्षिक संस्था स्वतःस्फूर्त रूपमा बन्द भएका छन् ।
  • घटनाको शोकमा देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् भने दक्षिणी भेगमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

१२ साउन विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३  कप्तानगञ्जको घटनापछि सुरु भएको प्रदर्शनका कारण विराटनगरका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ ।

आइतबार राति देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक स्थानीयको मृत्यु भएको थियो । घटनामा अन्य ९ जना घाइते भएका छन् ।

सोही घटनाको विरोधमा सोमबार विराटनगरमा प्रदर्शन भएको थियो । मंगलबार विद्यालय खुलेनन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले विद्यालय बन्द गर्ने  औपचारिक निर्णय नगरे पनि सुरक्षा जोखिम र यातायात अवरोधको चेतावनीका कारण विद्यालयहरू स्वत:स्फूर्त रूपमा बन्द भएका हुन् ।

महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेलका अनुसार  स्कुल बस सञ्चालनमा अवरोध गर्ने कुरा आएपछि विद्यालयहरूले पठनपाठन रोकेका हुन् । ‘महानगरले विद्यालय बिदा दिने औपचारिक निर्णय त गरेको छैन, तर बिहानैदेखि स्कुल र कलेजहरू खुलेनन्,’ ढुंगेलले भने, ‘स्कुल बस चल्न नदिने स्थिति भएपछि विद्यालयहरू बन्द भए ।’

देवानगन्ज र हरिनगर गाउँपालिकामा बिदा

कप्तानगञ्ज घटनाको विरोधमा सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्रहरूमा पनि त्रास कायम छ । घटनाको शोकमा देवानगन्ज र हरिनगर गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

प्रदर्शनका कारण सुनसरीको दक्षिणी भेगका शैक्षिक संस्थाहरू पनि आज बन्द छन् ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको जनाएको छ ।

विद्यालय बन्द विराटनगर सुनसरी घटना
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