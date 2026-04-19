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सुक्खा पहिरोले मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अवरुद्ध

सडक डिभिजिन कार्यालय भरतपुरले पहिरोका कारण रोकिएका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई धैर्य गरी बसिदिन आग्रह गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते ९:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको खहरे खोला नजिकै सुख्खा पहिरो खस्दा दुईतर्फी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
  • डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका अनुसार पहिरो पन्छाउन मेसिन परिचालन गरिएको छ र काम सम्पन्न हुन करिब डेढ घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
  • सडक डिभिजन कार्यालयले पहिरोका कारण बाटोमै रोकिएका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई धैर्य गरी बसिदिन आग्रह गरेको छ ।

१२ साउन, चितवन । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको खहरे खोला नजिकै सुक्खा पहिरो जाँदा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका अनुसार पहिरो ठूलो भएकाले दुईतर्फी नै सवारी बन्द छ ।

पहिरो पन्छाउनका लागि सम्बन्धित स्थानमा मेसिन परिचालन गरिएको छ ।

पहिरो पन्छाउने क्रम जारी रहेकाले मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ जाने र नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ आउने गाडीहरु रोकिएका छन् ।

सडक डिभिजिन कार्यालयले पहिरोका कारण रोकिएका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई धैर्य गरी बसिदिन आग्रह गरेको छ ।

आज बिहान करिब पौने ९ बजेतिर पहिरो खसेको हो । पहिरो हटाएर सवारी आवागमन सुरु हुन करिब डेढ घण्टा लाग्ने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड सुक्खा पहिरो
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