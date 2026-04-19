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इरानसँग मैत्रीपूर्ण वार्ता भइरहेको ट्रम्पको दाबी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग 'मैत्रीपूर्ण वार्ता' भइरहेको र युद्ध अन्त्य हुने राम्रो सम्भावना रहेको बताएका छन्।
  • इरानले भने अमेरिकासँग कुनै पनि प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ।
  • मध्यस्थकर्ताहरूको आग्रहमा अमेरिकाले इरानमाथिको आक्रमण रोकेको छ भने इरानले पनि हालका लागि जवाफी कारबाही स्थगित गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग ‘मैत्रीपूर्ण वार्ता’ भइरहेको बताएका छन्। लगातार तेस्रो दिन पनि दुवै पक्षले एक-अर्कामाथि कुनै आक्रमण गरेनन्।

एअर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सोमबार भने, ‘मलाई लाग्छ यो युद्ध अन्त्य हुने राम्रो सम्भावना छ।’

यद्यपि वार्ता असफल भए अमेरिकाले युद्धविराम अघिकै कारबाही पुनः सुरु गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए। उता इरानले भने अमेरिकासँग कुनै प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको कुरा अस्वीकार गरेको छ।

दुवै देशबीच मध्यस्थता गरिरहेका मुलुकहरूले वार्ताको अर्को मौका दिन अनुरोध गरेका थिए। त्यसैले शुक्रबार इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण रोकेको ट्रम्पले बताए। इरानले पनि आफ्ना आक्रमणहरू हाललाई रोकेको छ।

लगभग दुई हप्तासम्म दैनिक रूपमा चलेको अमेरिकी आक्रमण र इरानको जवाफी कारबाहीपछि यो विराम आएको हो। यी आक्रमणहरूले जुनमा भएको युद्धविरामलाई लगभग पूरै निष्प्रभावी बनाएका थिए।

त्यस समय अमेरिकी सेनाले आफ्ना आक्रमणको उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट भएर जाने कमर्सियल जहाजहरूका लागि खतरा सिर्जना गर्ने इरानी क्षमतालाई कमजोर पार्नु रहेको बताएको थियो।

अमेरिका इरान डोनाल्ड ट्रम्प
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