नारायणी अस्पताल विवाद : ६८ चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा

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- वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका ६८ जना चिकित्सकले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
- डाक्टरमाथि भएको कुटपिट र प्रशासनबाट भएको दुर्व्यवहारविरुद्ध चिकित्सकहरूले आकस्मिक सेवासमेत ठप्प पारेका छन् ।
- नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिरामीहरू उपचार सेवाबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
१२ साउन, काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालभित्रको तोडफोडको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
उपचारका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत ६८ जना चिकित्सकले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् भने आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै आकस्मिक सेवासमेत ठप्प पारेका छन् ।
गत शनिबार एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट गरेका थिए । उक्त घटनापछि अस्पतालभित्र चिकित्सकहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँदै उनीहरूले दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार, घटनाको छानबिन र सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले उल्टै अपमान र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको थियो । त्यसपछि पेशागत सम्मान र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको निष्कर्षसहित सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरिएको हो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई बुझाइएको राजीनामापत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति बिना उपचार सेवा दिन असम्भव भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि चिकित्सकहरू वार्ताका लागि सकारात्मक बनेका थिए ।
चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिने आश्वासनपछि उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
तर वार्ता अपेक्षाविपरीत तनावमा परिणत भएको डा. सिंहको दाबी छ ।
उनका अनुसार, वार्ताका क्रममा नेपाल चिकित्सक संघका एक प्रतिनिधिले दोषीमाथि कारबाही नभए प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको समेत राजीनामा माग्न सकिने चेतावनी दिएपछि वातावरण बिग्रिएको थियो ।
‘त्यसपछि सीडीओ र एसपी आक्रोशित हुनुभयो । चिकित्सकहरूमाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइयो,’ डा. सिंहले आरोप लगाए ।
उनका अनुसार वार्ता सकिएपछि बाहिर निस्कँदै गरेका चिकित्सकलाई प्रहरीले घेरा हाल्यो । मोबाइल फोनसमेत खोसिएको, पुनः प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर करिब एक घण्टा नियन्त्रणमा राखिएको र अपराधीसरह व्यवहार गरिएको उनको आरोप छ ।
‘हामीमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सम्मान र सुरक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यस्तो वातावरणमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सामूहिक राजीनामा दिएका हौं,’ डा. सिंहले भने ।
चिकित्सकहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित तथा घटनामा जिम्मेवार प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समेत आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सकले संघले देशव्यापी ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उपचारका लागि आउने बिरामी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
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