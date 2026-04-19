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नयाँ सरकार बनेयता सात हजार कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस

सतर्कता केन्द्रले १३ चैत २०८२ देखि अहिलेसम्म अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका सात हजार ६४ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो । 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १९:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चैत २०८२ यता नियम पालना नगर्ने सात हजार ६४ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
  • उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाका अनुसार आठ सय २५ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्दा सो सङ्ख्यामा कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन् ।
  • कारबाही सिफारिसमा समय पालना नगर्ने छ हजार पाँच सय ३० र पोसाक नलाउने पाँच सय ३४ कर्मचारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

१३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सात हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि  कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले १३ चैत २०८२ देखि अहिलेसम्म अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका सात हजार ६४ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले कार्यालयहरूको अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार केन्द्रले १३ चैतदेखि अहिलेसम्म ८२५ कार्यालयहरूको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने छ हजार ५३० र तोकिएको पोसाक नलगाउने ५३४ कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको सूचना आधिकारी खतिवडाले बताइन् ।

केन्द्रले अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने, तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेर जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने गर्दछ ।

सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार कारबाही सिफारिसमा परेका कर्मचारीबारे कतिपय कार्यालयहरूले कारबाही गरेर सतर्कता केन्द्रमा जानकारी उपलब्ध गराइसकेको र कतिपय कार्यालयबाट जानकारी आउने क्रममा रहेको बताइन् ।

सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीहरूको अनुगमनका लागि शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा गरी दुई जना कर्मचारीलाई खटाउँदै आएको छ ।

उनीहरूले अनुगमनका क्रममा ई–हाजिरी नभएका कार्यालयहरूलाई ई–हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ई–हाजिरी नभएका सरकारी कार्यालयहरूको संख्या शून्य छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न २७ साउन २०५९ मा सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरेको थियो ।

केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३८ मा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषणको काम गर्दै आएको छ ।

यस्तै केन्द्रले राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुझाव, निर्देशन र कारबाहीका लागि सिफारिस, प्राविधिक परीक्षण, उजुरी व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीमाथि कारबाही बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
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