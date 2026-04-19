१ अर्ब ९० करोडको हुण्डी कारोबारमा समातिए रिजाल

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- हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा धादिङ घर भई नागार्जुन बस्ने ४९ वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले उनलाई नागार्जुन नगरपालिका–८ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
- रिजालले अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत खाता प्रयोग गरी १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ३९ हजार ४ सय ५४ रूपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार गरेको खुलेको छ।
१३ साउन, काठमाडौं । हुण्डी सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा नागार्जुन नगरपालिका–८ बस्ने धादिङ घर भएका ४९ वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद रिजाललाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई नागार्जुन नगरपालिका–८ राधाकृष्ण मन्दिर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा उनले अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत खाता प्रयोग गरी १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ३९ हजार ४ सय ५४ रूपैयाँ बराबरको रकम हुण्डीको माध्यमबाट कारोबार गरेको खुल्न आएको छ ।
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