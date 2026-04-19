मृतक गणेश यादवको घरमा अझै पुगेनन् गृहमन्त्री, परिवार २ बजेदेखि पर्खेको-पर्ख्यै

१५ साउन, सिरहा । सिरहाको गोलबजारमा बिहीबार गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवको घरमा रातिको सवा ९ बजेसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुगेका छैनन् ।
औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीस्थित मृतक गणेशको घरमा गृहमन्त्री आउने भन्दै दिउँसो २ बजे परिवारलाई जानकारी दिइएको थियो । त्यसयता मृतकका परिवार, आफन्त र छरछिमेकी पर्खेर बसिरहेका छन् ।
यस्तै, मृतकको घर नजिक दिउँसोदेखि नै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर राखिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ सिरहा आएको खबर समाजिक सञ्जालमा दिउँसो नै देखिएको थियो । तर, उनी ढिलो रातिसम्म पनि मृतकको घरमा पुगेका छैनन् ।
तस्वीर : सुरेश राय/अनलाइनखबर
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