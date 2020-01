‘के छ नेपाल ? गेल स्ट्रोमका लागि तयार हुनुस्’

१६ माघ, काठमाडौं । सधैँ टेलिभिजनमा हेरिरहेको देखिरहेको खेलाडी अचानक अगाडि नै देखियो भने के होला कल्पना गर्नुस् । अनि क्रिकेटको छोटो फर्म्याट, अझ भनौँ चटपटे फरम्याट मानिने टी २० को लिजेण्ड क्रिस गेललाई भेट्नुभयो भने के होला ?

यदि तपाई क्रिकेट फ्यान हुनुहुन्छ भने पक्कै गेललाई भेट्न उत्सुक बन्नुहुनेछ । अब नेपालमा तपाईको प्रतीक्षा पूरा हुनेछ । उनै टी२० क्रिकेटका हस्ती वेष्ट इन्डिजका क्रिस गेल नेपाल आउने भएका छन् । गेल नेपालमा क्रिकेट खेल्नकै लागि आउने भएका छन् । वेष्ट इन्डिजबाट होइन नेपालमा हुने एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी २० खेल्न आउन लागेका हुन् । अब उनलाई नेपाली दर्शकले आफ्नै अगाडि खेलेको हेर्न पाउनेछन् । चौका छक्का हानेको देख्न पाउनेछ ।

ईपीएल खेल्ने टोली पोखरा राइनोजले गेललाई नेपाल ल्याउन लागेको हो । पोखरा राइनोजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गेललाई यस सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको जानकारी दिएको हो । गेलसंगै यस पटक विश्व क्रिकेटकै ठूला खेलाडीले कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा क्रिकेट खेल्दैछन् ।

यसअघि नै वेष्ट इन्डिजकै अर्का खेलाडी ड्वाने स्मिथ अफगानिस्तानका मोहमद शाहजाद र श्रीलंकाका उपुल थरंगाले नेपालमा इपीएल खेल्ने पक्का भइसकेको छ ।

पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका गेलले एक भिडियो सन्देशबाट नेपालमा क्रिकेट खेल्न आफू आउन लागेको र त्यसका लागि तयार हुन भनेका छन् ।

Nepal, the forecast for March is Stormy! @henrygayle has confirmed to play in the @eplt20official for @pokhararhinos! Are you ready for the Gayle Storm?#galligallimaGayle #GoGayle #GoRhinos #eplt20 pic.twitter.com/FuurBZ50ci

— EPL – Everest Premier League (@eplt20official) January 30, 2020