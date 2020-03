कोरोनासँग जुझ्न ज्याक माले नेपाललाई सहयोग गर्ने

काठमाडौं । चीनका प्रख्यात व्यवसायी ज्याक माले नेपालसहित ९ एसियाली मुुलुकलाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सँग जुझ्न आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।

उनले १० लाख मास्क, २ लाख १० टेष्ट किट, ३६ हजार सुरक्षा पोसाक, केही भेन्टिलेटर र थर्मोटिर दिने बताएका हुन् । शनिबार विहान एक ट्वीट गर्दै ज्याक माले भनेका छन्, यो चाँडै पुर्‍याउन सहज छैन, तर हामी यो सम्पन्न गर्नेछौं ।’

सहयोग दिइने मुुलुकमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस, माल्दिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान र श्रीलंका पनि छन् । तर कुन मुलुकलाई कति दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।

Go Asia! We will donate emergency supplies (1.8M masks, 210K test kits, 36K protective suits, plus ventilators & thermometers) to Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Laos, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan & Sri Lanka. Delivering fast is not easy, but we’ll get it done!

