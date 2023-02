अरनिको पाँडेले भने : रविको पत्रकार सम्मेलनको जिम्मा लिन्न

२५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन् ।

उनले ट्वीट गर्दै छलफलबाट भएको सरकारबाट बाहिने निर्णयलाई आफूले स्वामित्व लिए पनि पत्रकार सम्मेलनको आफू हिस्सा नभएको उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक नेताको भावनाबाट माथि उठेर युवा, सीमान्तकृत र आशा गरिएको नेपालका लागि खडा हुनुपर्छ ।’

Yes I co-own RSP’s decision on Sunday – we discussed extensively. No I was not part of the press conf. prep. & I don’t co-own the narrative, its delivery & its omissions. RSP must rise above one leader’s emotions to stand for the young, the marginalized and the hopeful of Nepal.

