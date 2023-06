प्रतिबन्धित क्षेत्रमा टिकटक बनाउने तीन जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर कारवाहीमा

३२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमतिविना फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रमा टिकटक बनाउने तीन जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी)लाई कारवाही गरेको छ ।

अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न विमानस्थलमा कार्यरत उनीहरुलाई कारवाही गरेको बताए पनि उनीहरुको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्राधिकरणले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको क्षेत्रमा अनुमति नलिई फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी नगर्न पटक-पटक सचेत गराउँदै आएको छ । यसले उडान सुरक्षामा असर गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

Air Traffic Controllers (ATCs) at various airports have been taken off the roster until further notice and an explanation has been sought from them for making TikTok videos violating the CAAN circular regarding prohibition of videography/photography in airport restricted areas. pic.twitter.com/47wknjhqCb

