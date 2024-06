कंगना रनौतलाई एयरपोर्टमा महिला सुरक्षाकर्मीले हानिन् थप्पड, भएको के हो ?

काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)बाट नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद कंगना रनौतमाथि चण्डीगढ विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएकी सीआईएसएफ महिला जवानले थप्पड हानेकी छन् ।

चुनाव जितेपछि कंगना दिल्ली जाँदै थिइन् । सामाजिक संजालमा सेयर गरिएका भिडियोमा ती महिला सुरक्षाकर्मीले एयरपोर्टको सुरक्षा घेराभित्रै कंगनालाई थप्पड हानेको देखिन्छ । त्यसपछि कंगनालाई सुरक्षा दिएर लगिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कंगना शहीद भगत सिंह इन्टरनेशनल एयरपोर्टबाट चण्डीगढबाट दिल्लीको लागि चेक इन गरिरहेकी थिइन्, त्यहाँ सीआईएसएफमा तैनाथ महिला सुरक्षाकर्मीले उनलाई सोधिन्- ‘तपाईंले बिजेपीबाट जित्नुभएको छ । तपाईको पार्टीले किन किसानका लागि केही गर्दैन ?’

#JUSTIN: Bollywood actor Kangna Ranaut who recently won the Mandi Lok Sabha seat, was allegedly slapped by a lady constable of CISF after frisking at the security hold area of the Mohali International Airport.1/2. @IndianExpress pic.twitter.com/BJnrHcTCRh

