गुल्मीको मुसिकोटबाट एक वर्षमा ६९६ जना बसाइँ सरे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते ७:३५

  • मुसिकोट नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६९६ जना बसाइँ सरेका छन् भने ७१ जना मात्र भित्रिएका छन्।
  • नगर प्रमुख जिवलाल खरेलले जनसंख्या टिकाउन र आकर्षण बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाइएको बताए।
  • मुसिकोट नगरपालिकाले उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने 'पख्नोस तपाईंका लागि हामी केही गर्ने छौं' कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।

२२ साउन, गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिकाबाट मात्रै एक वर्षको अवधिमा ६९६ जना बसाइँ सरेका छन् । यो अवधिमा नगरपालिकामा जम्मा ७१ जना भित्रिएका छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हो ।

मुसिकोट नगरपालिकामा विदेशिनेको संख्या पनि धेरै छ । उनीहरु फर्किएपछि अर्काे ठाउँमा सर्ने गरेका छन् । यसले पनि बसाइँ सर्नेको संख्या बढेको हो ।

गाउँका युवाहरु विदेशिनुका साथै बसाइसराइँ भएपछि गाउँ सुनसान बन्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बसाइसराइँ गर्नेहरु गाउँको जग्गा बिक्री नगरी घरमा ताल्चा लगाएर सुगम ठाउँमा जाने गरेका छन् ।

यहाँबाट सम्पन्न र विपन्न दुवै वर्गका व्यक्तिहरु बसाइँ सरेको तथ्यांक छ । विपन्न वर्गका व्यक्तिहरु रोजिरोटीका लागि र सम्पन्न वर्गका व्यक्ति थप सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्न गाउँमा शैक्षिक संस्था नहुनु, स्वास्थ्य उपचारका लागि सुविधा नहुनु जस्ता कारण बसाइसराइँ भएको स्थानीयवासीको बुझाइ छ ।

तर, मुसिकोट नगरपालिकाले भने बसाइँसराइ रोक्न पहल गरिरहेको बताएको छ । नगर प्रमुख जिवलाल खरेल (जीवन)ले यस प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नगरको विकाससँगै जनसंख्या टिकाउन र आकर्षण बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाइएको बताए ।

उनले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजनामा जुटेका बताए । ‘पख्नोस तपाईंका लागि हामी केही गर्ने छौं’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत उद्यमीसँग मुसिकोट नगरपालिका–प्याकेज कार्यक्रम, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र निर्यातमुलक उद्योग संचालन गरेमा त्यस्ता उद्यमीहरुलाई अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको आधारमा नियमितरुपले प्रोत्साहित गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

जसबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ जना कृषकलाई ४८ हजार र ११ जनालाई  २४ हजार अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिको स्थलगत अनुगमन र आर्थिक बिकास समितिको निर्णयको आधारमा प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मुसिकोटमा नगर क्षेत्र छाडेर अन्यत्र जानेको संख्या चिन्ताजनक देखिएको छ । यसरी नगर क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्नुले नगरको सामाजिक, आर्थिक र विकासका पक्षहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

