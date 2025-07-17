च्याटजिपिटीलाई टक्कर दिने एप्पलको तयारी, आइफोन १७ मा आफ्नै च्याटबोट

आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आफ्नो एक विशेष प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य सर्वाधिक लोकप्रिय एआई च्याटबोटको रुपमा रहेको च्याटजिपिटीको प्रतिस्पर्धी तयार गर्नु रहेको छ । यसका लागि एप्पलले कम्पनीमा एउटा नयाँ इकाइको स्थापना गरेको छ ।
समाचार अनुसार उक्त युनिटको नाम AKI हो । यसको विस्तारित रुप चाहिँ Answers, Knowledge and Information हो ।
मर्क गुर्म्यानले ब्लुम्बर्गमा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार एकेआईको काम भनेको एआईमा केन्द्रित एआई च्याटबोट तयार गर्नु रहेको छ । यसको मद्दतले प्रयोगकर्ताहरुले विश्वभरका जानकारीहरु निकै सहजतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एप्पलको उक्त एआई च्याटबट निर्माण इकाईको टोलीलाई रोब्बी वाल्करले नेतृत्व गर्दैछन् । उनी यसअघि एप्पलको सिरी विभागको कार्यकारी भैसकेका छन् ।
सिरी एप्पलको एआई असिस्टेन्ट प्लाटफर्म हो । एप्पलको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विभाग प्रमुखको नाम जोन गियान्नान्द्रिया हो । रोब्बी वाल्करले जोनलाई नै रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।
स्मरण रहोस् एप्पलले यसअघि पनि ओपन एआईको च्याट जिपिटीलाई आफ्नो सिरीमा सामेल गरेर साझेदारी गरिसकेको छ । तर, अब भने एप्पल आफ्नै एक एआई च्याट प्लाटफर्म तयार गर्न चाहन्छ ।
समाचार अनुसार एप्पलले आफ्नो एआई रणनीतिलाई थप विस्तार गर्न गइरहेको छ । जुन पहिलेदेखि नै रहेको एप्पल इन्टेलिजेन्सभन्दा पनि अग्रणी रहनेछ ।
एप्पल इन्टेलिजेन्सको काम केवल Genmoji, Notification Summaries अनि Writing Suggestion सम्म मात्रै सीमित रहेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार AKI टिमको लक्ष्य एउटा नयाँ खालको एआई सर्च अनुभव तयार गर्नु हो । उक्त प्लाटफर्म च्याट जिपिटी तथा परप्लेक्सिटी एआई जस्तै हुनेछ । एकेआई टिम एआई सर्चलाई समेत अझै समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित छ ।
एआई सर्च वास्तवमा एउटा यस्तो प्रविधिमा आधारित ब्राउजर वा च्याटबट हो जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले खोजेको कुरा देखाइदिन्छ ।
यो विद्यमान पारम्परिक इन्टरनेट सर्च इन्जिन भन्दा निकै फरक हुन्छ । एआई सर्च अन्तरगत प्रायेगकर्ताहरुले तीव्र गतिमा ब्राउजिङ गर्न सक्दछन् र यो अन्तरक्रियात्मक पनि हुन्छ ।
