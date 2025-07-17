+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

च्याटजिपिटीलाई टक्कर दिने एप्पलको तयारी, आइफोन १७ मा आफ्नै च्याटबोट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते ९:४६

आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आफ्नो एक विशेष प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य सर्वाधिक लोकप्रिय एआई च्याटबोटको रुपमा रहेको च्याटजिपिटीको प्रतिस्पर्धी तयार गर्नु रहेको छ । यसका लागि एप्पलले कम्पनीमा एउटा नयाँ  इकाइको स्थापना गरेको छ ।

समाचार अनुसार उक्त युनिटको नाम AKI हो । यसको विस्तारित रुप चाहिँ Answers, Knowledge and Information हो ।

मर्क गुर्म्यानले ब्लुम्बर्गमा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार एकेआईको काम भनेको एआईमा केन्द्रित एआई च्याटबोट तयार गर्नु रहेको छ । यसको मद्दतले प्रयोगकर्ताहरुले विश्वभरका जानकारीहरु निकै सहजतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

एप्पलको उक्त एआई च्याटबट निर्माण इकाईको टोलीलाई रोब्बी वाल्करले नेतृत्व गर्दैछन् । उनी यसअघि एप्पलको सिरी विभागको कार्यकारी भैसकेका छन् ।

सिरी एप्पलको एआई असिस्टेन्ट प्लाटफर्म हो । एप्पलको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विभाग प्रमुखको नाम जोन गियान्नान्द्रिया हो । रोब्बी वाल्करले जोनलाई नै रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।

स्मरण रहोस् एप्पलले यसअघि पनि ओपन एआईको च्याट जिपिटीलाई आफ्नो सिरीमा सामेल गरेर साझेदारी गरिसकेको छ । तर, अब भने एप्पल आफ्नै एक एआई च्याट प्लाटफर्म तयार गर्न चाहन्छ ।

समाचार अनुसार एप्पलले आफ्नो एआई रणनीतिलाई थप विस्तार गर्न गइरहेको छ । जुन पहिलेदेखि नै रहेको एप्पल इन्टेलिजेन्सभन्दा पनि अग्रणी रहनेछ ।

एप्पल इन्टेलिजेन्सको काम केवल Genmoji, Notification Summaries अनि Writing Suggestion सम्म मात्रै सीमित रहेको छ ।

रिपोर्ट अनुसार AKI टिमको लक्ष्य एउटा नयाँ खालको एआई सर्च अनुभव तयार गर्नु हो । उक्त प्लाटफर्म च्याट जिपिटी तथा परप्लेक्सिटी एआई जस्तै हुनेछ । एकेआई टिम एआई सर्चलाई समेत अझै समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित छ ।

एआई सर्च वास्तवमा एउटा यस्तो प्रविधिमा आधारित ब्राउजर वा च्याटबट हो जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले खोजेको कुरा देखाइदिन्छ ।

यो विद्यमान पारम्परिक इन्टरनेट सर्च इन्जिन भन्दा निकै फरक हुन्छ । एआई सर्च अन्तरगत प्रायेगकर्ताहरुले तीव्र गतिमा ब्राउजिङ गर्न सक्दछन् र यो अन्तरक्रियात्मक पनि हुन्छ ।

एप्पल कम्पनी च्याटजिपिटी च्याटबोट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

7 Stories
यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

यस्तो देश, जहाँ ७६ दिनसम्म सूर्य अस्ताउँदैन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित