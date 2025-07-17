+
भूमि विधेयकमा दफावार छलफल सकियो, आइतबार पारित गर्ने तयारी

विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छाडिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १८:३९

  • प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल बिहीबार साँढे पाँच घण्टामा सकाएको छ।
  • भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
  • सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सोही दिन पारित गर्ने तयारी छ।

२२ साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साँढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको हो ।

समितिमा भएको छलफल र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वनत तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छाडिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिन समिति सहमत भएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने भनेर समिति अगाडि बढेको छ ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकार, संविधानको साझा सूची लगायतका विषयमा समिति मौन रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्ने सहमति

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूका ७० प्रतिशत बढी संशोधन स्वीकार गर्न सरकार  सहमत रहेको बताएका छन् ।

आज दफावार छलफल सक्ने र अर्को दिन भाषा मिलाएर डकुमेन्ट तयार गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रस्ताव थियो । सोही अनुसार बिहीबार समितिले साढे ५ घण्टा लगाएर दफावार छलफल सकाएको हो ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार अब अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । जहाँ विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।

विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सोही दिन विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक भूमि विधेयक
