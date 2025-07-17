+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ’

३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, युनेस्को नेपाल र एफएओ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार वसन्तपुर डबलीमा आयोजित ‘प्रोमोटिङ इन्डिजिनियस् नलेज सिस्टम’ (आदिवासी ज्ञान प्रवर्द्धन) कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते २०:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल माध्यममार्फत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
  • आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले प्रदेशमा आदिवासी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
  • ३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी समुदायका सांस्कृतिक झाँकी र परम्परागत खानाका परिकारहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।

२२ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल माध्यममार्फत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

३१औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, युनेस्को नेपाल र एफएओ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार वसन्तपुर डबलीमा आयोजित ‘प्रोमोटिङ इन्डिजिनियस् नलेज सिस्टम’ (आदिवासी ज्ञान प्रवर्द्धन) कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता र प्रविधिको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिका लोपोन्मुख भाषा, लिपी, संस्कृति, मौखिक परम्परा, गीत, कथा, वस्तुकला, औषधीय ज्ञानजस्ता सम्पदालाई सुरक्षित राख्न र विश्व मञ्चमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेवार समुदायको नेपाल भाषा गुगल समुदायमा समावेश हुनु विश्वभाषामा त्यस भाषाको मान्यता हुनु यही प्रविधि प्रयोगको सकारात्मक रुप हो।’

अध्यक्ष दाहालले यसवर्ष आदिवासीको भाषा र परम्परागत खानालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम आयोजना भएको र यसले बहुआयामिक सांस्कृतिक पहिचानप्रति सम्मान जनाएको भनाइ राखे । उनले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको र नेपालमा पनि सोही समयदेखि यो दिवस मनाइँदैआएको बताए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले ३१औं विश्व आदिवासी दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा सभ्य र भव्य ढङ्गबाट मनाउने बताए । ‘सरकार वा सम्बन्धित पक्षसँग आफ्नो आवाज राख्ने अवसरका रुपमा यस दिवसलाई लिनुपर्छ।’ उनले भने ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले लामो समयदेखि आदिवासी समुदाय अधिकारका लागि सङ्घर्षरत रहेको बताउँदै सरकारले प्रदेशमा आदिवासीहरुको भाषा चाँडै सरकारी कामकाजको भाषा लागु हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार विश्वका ८० प्रतिशत खाद्यन्न पदार्थको ज्ञान आदिवासीको ज्ञान र सीपमा आधारित रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वसन्तपुरमा मनाइयो ३१औं विश्व आदिवासी दिवस (तस्वीरहरू)

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी खाद्यन्न एवम् परम्परागत ज्ञान संरक्षण एवम् विस्तारमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताइन् । विकासका नाममा आदिवासी समुदाय आफ्नो थात्थलोबाट नै विस्थापित भइरहेको भन्नुहुँदै यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाएको भन्नुहुँदै गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अघि बढाउने पहल भइरहेको भन्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नेवार, थारू, तामाङ, गुरुङ, मगर, सुनुवार, भुजेल, माझी, छन्त्याल, थामी समुदायको सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसका साथै थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले थारू खानाका परिकारहरू प्रदर्शन गरेको थियो। थारू खानामा घोङ्घी, अनदीको भात, भक्का, गंगटाको परिकार, महुवाको रक्सी, ढिक्री, बरिया, बयरको चटनी, चिच्चर, खुर्मा, जाँरको झोल राखिएको थियो। जसको राष्ट्रिय सभाअध्यक्षले अवलोकन गरेका थिए ।

 

थाकसका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको थारू परिकार प्रदर्शनमा राखिएको थियो। यस्तै नेवार समुदायको विशेष परिकार खाजाको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर, सांसद उर्मिला माझी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरु नगेन्द्रकुमार कुमाल, जगत बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी लगायतको उपस्थित थियो ।

आदिवासी जनजाति डिजिटल प्रयोग भाषा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका पनि १३ जना बेपत्ता

उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका पनि १३ जना बेपत्ता
भीमबहादुर : क्यान्सरसँग जुधेरै छोरीहरू पढाए, मृत्युपछि पनि सिकाए संस्कार

भीमबहादुर : क्यान्सरसँग जुधेरै छोरीहरू पढाए, मृत्युपछि पनि सिकाए संस्कार
‘माइतीघर’को नयाँ पोस्टरमा उपासना, धीरज, माग्ने बुढा र प्रकाश सपुत

‘माइतीघर’को नयाँ पोस्टरमा उपासना, धीरज, माग्ने बुढा र प्रकाश सपुत
साधारणसभामा सेयरधनीलाई प्रवेश नदिइएपछि ग्रामीण लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन

साधारणसभामा सेयरधनीलाई प्रवेश नदिइएपछि ग्रामीण लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन
पिज्जा हटमा अब हरेक शुक्रबार ‘अनलिमिटेड पिज्जा फ्राइडे’ 

पिज्जा हटमा अब हरेक शुक्रबार ‘अनलिमिटेड पिज्जा फ्राइडे’ 
उत्तराखण्ड बाढीमा कम्तिमा १७ नेपाली बेपत्ता, केही घाइते

उत्तराखण्ड बाढीमा कम्तिमा १७ नेपाली बेपत्ता, केही घाइते

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित