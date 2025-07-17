+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको दक्षिणी क्षेत्रमा रेल दुर्घटना, ३० जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १६:०६
Photo Credit : AFP

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानको केर्मान प्रान्तमा शुक्रबार रेल पटरीबाट बाहिर जाँदा ३० जना घाइते भएका छन्।
  • रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीका प्रमुख बाबाक महम्मदीले दुर्घटना केर्मान–जारान्ड रेलमार्गमा भएको बताए।
  • राष्ट्रिय रेलवे निकायले सबै यात्रु सुरक्षित रूपमा रेलबाट बाहिर निस्केको जनाएको छ।

काठमाडौं । इरानको दक्षिणी प्रान्त केर्मानमा शुक्रबार एक रेल दुर्घटना हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इरानको ‘रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीको रिलिफ एन्ड रेस्क्यु अर्गनाइजेसन’का प्रमुख बाबाक महम्मदीले मेहर समाचार संस्थासँग भने, ‘केरमान–जारान्ड रेलमार्गमा रेल लिक (पटरी) बाट बाहिर जाँदा भएको दुर्घटनामा ३० जना घाइते भएका छन् ।’

तस्निम समाचार एजेन्सीले राष्ट्रिय रेलवे निकायको जनसम्पर्क कार्यालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेलवे प्राविधिक कर्मचारी र उद्धार बलको समयमा आगमन पछि सबै यात्रीहरू सुरक्षित रूपमा रेलबाट बाहिर निस्केका छन् ।’

इरानमा रेल दुर्घटना असामान्य छैन तर इरानमा ठूला दुर्घटना भने विरलै भएका छन् ।

सन् २०२२ को जुन महिनामा मध्य इरानी शहर ताबास नजिकै एउटा रेलले स्काभेटरलाई ठक्कर दिँदा २१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं घाइते भएका थिए ।

सन् २०१६ मा उत्तरी इरानमा दुईवटा रेल एकआपसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

रेल दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एसियन गेम्समा नेपाली खेलाडीको सहभागिता निश्चित गराउन एनएनआईपीएको माग

एसियन गेम्समा नेपाली खेलाडीको सहभागिता निश्चित गराउन एनएनआईपीएको माग
मेनपावर कम्पनीको पूर्व स्वीकृतिको विज्ञापन श्रमसंसार पोर्टलमा जाने

मेनपावर कम्पनीको पूर्व स्वीकृतिको विज्ञापन श्रमसंसार पोर्टलमा जाने
नारायणकाजी श्रेष्ठ र घनाश्याम भुसालबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

नारायणकाजी श्रेष्ठ र घनाश्याम भुसालबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ ५ अस्ट्रेलियाली सहरमा गुञ्जिने

‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ ५ अस्ट्रेलियाली सहरमा गुञ्जिने
विश्व आदिवासी दिवसमा काठमाडौंमा र्‍याली (तस्वीरहरू)

विश्व आदिवासी दिवसमा काठमाडौंमा र्‍याली (तस्वीरहरू)
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित