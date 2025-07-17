आशान्त शर्मा अभिनित फिल्म ‘ताराहरू’को ट्रेलर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौँ । भदौ ६ गतेदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘ताराहरू’को मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा एक मध्यमवर्गीय परिवारको कथा समेटिएको छ ।
निर्देशक आशान्त शर्माका अनुसार ‘ताराहरू’ मध्यम वर्गीय परिवारको कथामा आधारित छ । विशेषतः सहरको निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको कथा फिल्ममा देखाइएको उनको भनाइ छ ।
फिल्ममा अन्य कलाकारका रुपमा कुन्दुन शाक्य, मीरा खड्का, प्रभाकर न्यौपाने, आभाष अधिकारी, राज पंगेनी शर्मा, प्रमोद बाबु, विकास खनाललगायतको अभिनय छ ।
शीर्ष भूमिकामा देखिएका आशान्तले दाम्पत्य सम्बन्धलाई खुसी राख्न गर्ने संघर्षको कथा यसमा छ । आर्थिक समस्याले ल्याउने पारिवारिक विचलनको कथा पनि यसमा छ ।
गोपिनी सेढाइँ र कृष्णप्रसाद पंगेनीले निर्माता रहेको फिल्म वेज प्रालिले निर्माण गरेको हो ।
