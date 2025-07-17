+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माग्ने बुढा, दीपिका प्रसाईं, प्रमोद अग्रहरीले छाने ‘मिसेस नेपाल’का प्रतिस्पर्धी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १२:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५ को अडिसन नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल इन्टरनेसनल होटलमा भदौ १८ गतेदेखि प्रशिक्षणसहित सुरु भएको छ।
  • अडिसनमा ५६ प्रतिस्पर्धीबाट १९ जना छनोट भएका छन् र ग्रान्ड फिनाले असोज २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने छ।
  • विजेताले अमेरिकाको लस-भेगासमा हुने मिसेस वर्ल्ड र सिंगापुरमा हुने मिसेस इन्टरनेसनलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।

काठमाडौँ । विवाहित महिलाको प्रतिष्ठित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२५’को अडिसन चलिरहेको छ ।

कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, प्रमोद अग्रहरि, दीपिका प्रसाईँ लगायतले प्रतिस्पर्धीलाई छनोट गरेका थिए ।

अडिसनमा ५६ जनाबाट १९ जना छानिएको आयोजक संस्था रिबन इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष निशुकान्त झाले जानकारी दिए ।

अडिसनको जजमा गएको वर्षको मिसेस नेपाल वर्ल्ड विजेता डेनिला कार्कीसँगै मिसेस नेपाल वर्ल्डका कोरियोग्राफर अश्विनी झा थिए ।

अर्को अडिसन आगामी साउन ३१ गते गरिने बताइएको छ । अडिसन नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल इन्टरनेसनल होटलमा हुने छ ।

इच्छुकले खल्ती एप, रिबन इन्टरटेनमेन्टको वेबसाइट वा आयोजकको शंखमूलस्थित कार्यालय तथा सोही दिन होटलमा प्रत्यक्ष आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अडिसनबाट छनोट प्रतिस्पर्धीलाई कोरियोग्राफर अश्विनी झाले प्रशिक्षण दिनेछन् भने विभिन्न विषयका विज्ञले नियमित तालिम दिनेछन् । गंगा महर्जन र सम्राट शाहको संयोजनमा प्रशिक्षण सत्र भदौ १८ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।

यस वर्षको ग्रान्ड फिनाले असोज २८ गते कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ । सोही अवसरमा मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल र एमएस इन्टरनेसनल उपाधि विजेता पनि घोषणा गरिने छ ।

यसवर्ष पनि मिसेस नेपाल वल्र्ड विजेताले अमेरिकाको लस-भेगासमा हुने मिसेस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउनेछिन् ।

मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल र एमएस इन्टरनेसनल उपाधि विजेताले सिंगापुरमा हुने मिसेस इन्टरनेसनलमा सहभागी हुने मौका पाउनेछन् ।
मिसेस वर्ल्ड २०२२ मा नेपालको तर्फबाट दीक्षा केसीले सहभागिता जनाएकी थिइन्

मिसेस वर्ल्ड २०२३ मा पृथ्वीया थापाले सहभागीता जनाएर मिसेस ह्युमनिटरियन सहउपाधि अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएकी थिइन् । यसवर्ष डेनिलाले मिसेस वल्र्ड २०२५ मा प्रतिनिधित्व जनाउने छिन् ।

यसवर्ष पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय एक ख्यातिप्राप्त अभिनेत्रीलाई मानार्थ मिसेस नेपाल उपाधिबाट सम्मान गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।

मिसेस नेपाल वर्ल्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिक भ्रष्टाचारबारेको फिल्म ‘महाभोज’ ओटीटीमा

राजनीतिक भ्रष्टाचारबारेको फिल्म ‘महाभोज’ ओटीटीमा
टेलर स्विफ्टले १२ औं एल्बम ‘द लाइफ अफ अ शो गर्ल’ ल्याउने

टेलर स्विफ्टले १२ औं एल्बम ‘द लाइफ अफ अ शो गर्ल’ ल्याउने
युवाहरुलाई राष्ट्रपतिको सुझाव– मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्नुस्

युवाहरुलाई राष्ट्रपतिको सुझाव– मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्नुस्
हलिउड छाड्नुको कारणबारे ज्याकी चान : जोशभन्दा व्यवसायिक स्वार्थ धेरै देखियो

हलिउड छाड्नुको कारणबारे ज्याकी चान : जोशभन्दा व्यवसायिक स्वार्थ धेरै देखियो
प्रीति राई जोर्डनी क्लबमा अनुबन्धित

प्रीति राई जोर्डनी क्लबमा अनुबन्धित
टेक्सास गोलीकाण्डमा ३ भुटानी शरणार्थीको मृत्यु

टेक्सास गोलीकाण्डमा ३ भुटानी शरणार्थीको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित