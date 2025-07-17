+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वार्थ समूह हावी हुँदा गलत कानुनहरू बन्दो रहेछ : सांसद न्यौपाने

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकै पटक धेरै वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र संसद्मा त्यसबारे कमै मात्र छलफल हुने प्रवृतिले पनि समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १५:२२

२७ साउन, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले स्वार्थ समूह हावी हुँदा गलत कानुन बन्न पुग्ने आफ्नो अनुभव रहेको बताएकी छन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकै पटक धेरै वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र संसद्मा त्यसबारे कमै मात्र छलफल हुने प्रवृतिले पनि समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले धेरै ऐन एकै पटक संशोधन गर्दा अर्थको अनर्थ लाग्ने शब्दहरू समेत ऐनमा पर्ने गरेको बताइन् ।

‘कहिलेकहीँ स्वार्थ समूह हावी भएर गलत कानुनहरू पनि बन्दो रहेछ । विगतका एक दुइटा घटनाले यसको पुष्टि समेत गर्दछ’ उनले भनिन् ।

केही नेपाल ऐन भनेर गोलमटेल रुपमा ऐन बनाउने विषयमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ईश्वरीदेवी न्यौपाने स्वार्थ समूह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उत्तराखण्ड बाढीमा अझै २६ नेपाली बेपत्ता (सूचीसहित)

उत्तराखण्ड बाढीमा अझै २६ नेपाली बेपत्ता (सूचीसहित)
माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

माओवादीले माग्ग्यो कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा
सरकारको कामले प्रचण्डको मुख टालिएको छ : महेश बर्तौला

सरकारको कामले प्रचण्डको मुख टालिएको छ : महेश बर्तौला
सभामुखलाई प्रश्न : संसद्‍मा महिला समन्वय समिति किन बनेन ?

सभामुखलाई प्रश्न : संसद्‍मा महिला समन्वय समिति किन बनेन ?
रास्वपा सांसदका अभिव्यक्तिमा व्यक्त शब्दहरूप्रति एमाले मुख्य सचेतकको आपत्ति

रास्वपा सांसदका अभिव्यक्तिमा व्यक्त शब्दहरूप्रति एमाले मुख्य सचेतकको आपत्ति
रविको कारागार स्थानान्तरण नहुनु दु:खद मात्रै होइन, नबुझिँदो छ : कांग्रेस सांसद केसी

रविको कारागार स्थानान्तरण नहुनु दु:खद मात्रै होइन, नबुझिँदो छ : कांग्रेस सांसद केसी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित