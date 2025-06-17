+
जयपुरमा यसरी ‘जेरी अन टप’को गीत खिच्दैछन् अनमोल र आँचल

२०८२ साउन २८ गते १३:५६

  • फिल्म 'जेरी अन टप'को एक रोमान्टिक गीतको छायांकन भारतको जयपुरमा भइरहेको छ।
  • कलाकार अनमोल केसी र आँचल शर्माको अभिनय रहेको गीतको नृत्य निर्देशन किरण थापाले गरिरहेका छन्।
  • निर्माता सरोज न्यौपाने र निर्देशक सुयोग गुरुङ जयपुरमै छन् र फिल्म युनिट शनिबार स्वदेश फर्किने तयारीमा छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘जेरी अन टप’को एक रोमान्टिक गीतको छायांकन यतिबेला भारतको जयपुरमा भैरहेको छ ।

कलाकार अनमोल केसी र आँचल शर्माको अभिनय रहेको गीतको नृत्य निर्देशन किरण थापाले गरिरहेका छन् । ‘यतिबेला जयपुरमा राम्रो ढंगले छायांकन भैरहेको छ’ निर्माता सरोज न्यौपानेले जयपुरबाट अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्को एक गीत भने हालै काठमाडौंमा खिचिएको थियो । केही दिनअघिको फिल्मको युनिट गीत खिच्न भारततिर लागेको थियो । निर्माता न्यौपाने र निर्देशक सुयोग गुरुङ अहिले जयपुरमै छन् ।

फिल्म युनिट शनिबार स्वदेश फर्किने तयारी छ । अनन्या फिल्म्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्म असोज ३१ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ ।

तस्वीर सौजन्य : सरोज न्यौपाने

अनमोल केसी आँचल शर्मा जेरी : अन टप
