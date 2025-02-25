+
English edition

एन्फा महिला लिग छनोटको सम्पूर्ण तयारी पूरा

२०८२ साउन २८ गते १७:१६ २०८२ साउन २८ गते १७:१६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एन्फा महिला लिग छनोटको सम्पूर्ण तयारी पूरा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अखिल नेपाल फुटबल संघले बिहीबारदेखि सातदोबाटो मैदानमा एन्फा महिला लिग छनोट आयोजना गर्ने भएको छ।
  • प्रतियोगितामा १४ टोली सहभागी हुनेछन् र उत्कृष्ट ५ टोली एन्फा महिला लिगमा छनोट हुनेछन्।
  • टोलीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ र शीर्ष दुई टोलीले सिधै लिगमा स्थान पाउनेछन्।

२८ साउन, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)को आयोजनामा बिहीबारदेखि एन्फा महिला लिग छनोट सुरु हुँदैछ । एन्फाले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए ।

एन्फा फुटबल मैदान सातदोबाटोमा हुने प्रतियोगितामा १४ टोलीको सहभागिता रहने छ । सहभागी मध्यबाट उत्कृष्ट ५ टोली एन्फा महिला लिगमा छनोट हुने छन् ।

सहभागी टोलीलाई २ समूहमा विभाजन गरिएको छ । दुवै समूहमा शीर्ष दुई स्थान पाउने टोली एन्फा लिगमा सहभागी हुने छन् भने समूहमा तेस्रो स्थान पाउने दुई टोलीका बिचमा प्लेअफ खेल मार्फत पाँचौँ टोलीको टुङ्गो लाग्ने छ ।

एसियाली मानचित्रमा नेपाली महिला फुटबलको स्तर बढेको सन्दर्भमा एक टोलीलाई कम्तीमा ६ खेलका लागि अवसर दिन यो संरचना उपयुक्त भएको प्रतियोगिता प्रमुख सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिए ।

समूह ए मा चर्च ब्वाइज युनाइटेड, छहारी फुटबल क्लब, राप्ती एफसी, सिन्धुपाल्चोक एफसी, स्टुडेन्ट फुटबल क्लब, आरबी रिसोर्ट एन्ड बिच फुटबल तथा एफसी रियल छन् ।

समूह बी मा एनआरटी, सङ्कटा एफसी, बुटवल लुम्बिनी एफसी, एन्बिएम पोखरा र्गल्स एफसी, झापा एफसी, लम्की फुटबल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर तथा नेपाल खेलकुद क्लब छन् । पहिलो दिन एफसी रियल र छहारी तथा सङ्कटा एफसी र नेपाल खेलकुद क्लबका बिचमा खेल हुने छ ।

एन्फा महिला लिग छनोट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
छुटाउनुभयो कि?

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
राष्ट्रिय समाचार

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
राष्ट्रिय समाचार

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
छुटाउनुभयो कि?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एन्फा महिला लिग छनोटको सम्पूर्ण तयारी पूरा

एन्फा महिला लिग छनोटको सम्पूर्ण तयारी पूरा

काजखस्तानकी अलेनाले काठमाडौं स्पाइकर्सबाट एभरेष्ट महिला भलिबल लिग खेल्ने

काजखस्तानकी अलेनाले काठमाडौं स्पाइकर्सबाट एभरेष्ट महिला भलिबल लिग खेल्ने

स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियनसिप लिग टेबलटेनिस भदाै पहिलो साता

स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियनसिप लिग टेबलटेनिस भदाै पहिलो साता

तदर्थ समिति गठन भएको विषयमा ओलम्पिक कमिटीको ध्यानाकर्षण

तदर्थ समिति गठन भएको विषयमा ओलम्पिक कमिटीको ध्यानाकर्षण

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

महिला क्रिकेट टोलीको जर्सी प्रायोजनका लागि क्यानले खुलायो आवेदन

महिला क्रिकेट टोलीको जर्सी प्रायोजनका लागि क्यानले खुलायो आवेदन

ट्रेन्डिङ

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी

सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या, छोराछोरी र प्रहरीलाई आफैं दिए जानकारी
सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने

सरकारले रवीन्द्र ढाँटलाई ५ लाख पुरस्कार दिने
डब्लुएफकेओ का अध्यक्ष ब्रायनबाट २० प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रदान

डब्लुएफकेओ का अध्यक्ष ब्रायनबाट २० प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रदान
प्रचण्डको प्रश्न- ३०० दिनमा कहाँ जोडियो फ्लडलाइट ? बन्यो त प्यारापिट ?

प्रचण्डको प्रश्न- ३०० दिनमा कहाँ जोडियो फ्लडलाइट ? बन्यो त प्यारापिट ?
यु-२० महिला एसियन कप छनोट खेलेर फर्कियो नेपाली टोली

यु-२० महिला एसियन कप छनोट खेलेर फर्कियो नेपाली टोली
मिचेल ओवेन अस्ट्रेलियाको ओडिआई टोलीमा पनि समावेश

मिचेल ओवेन अस्ट्रेलियाको ओडिआई टोलीमा पनि समावेश

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

फिचर

सबै
च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

इन्दुको कप्तानी प्रदर्शन

इन्दुको कप्तानी प्रदर्शन

विश्वकप खेल्ने यात्रामा महिला क्रिकेट टिमको एक फड्को

विश्वकप खेल्ने यात्रामा महिला क्रिकेट टिमको एक फड्को

‘इनभिन्सिबल’ ललितपुर सिटी एफसी

‘इनभिन्सिबल’ ललितपुर सिटी एफसी