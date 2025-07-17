सल्यानको कुमाखमा बाढीमा फसेको विद्यालय बस तीन घण्टापछि निकालियो

२८ साउन, काठमाडौं । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकास्थित बाढीमा फसेको विद्यालय बस झन्डै तीन घण्टापछि निकालिएको छ ।
कुमाख गाउँपालिका–४ शान्तिबजारस्थित ठाडो खोलामा आएको बाढीमा बुधबार दिउँसो ३:४० बजेतिर विद्यालय बस फसेको थियो ।
कुमाख गाउँपालिका–३मा रहेको ब्राइट फ्युचर बोर्डिङ स्कुलको ना ३ ख ६३८६ नम्बरको बस बाढीमा फसेकोमा प्रहरी र स्थानीयको प्रसासमा साँझ ७ बजेतिर निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक बाबुराम बस्नेतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बस खाली थियो । ‘बुधबार दिउँसो ३: ४० बजेतिर बाढीमा फसेको बस निकाल्न इलाका प्रहरी कार्यालय रागाचौरबाट प्रहरी निरीक्षक धमेन्द्र खड्काको नेतृत्वमा ७ जनाको टोली खटिएका थिए,’ उनले भने, ‘जेसीबी प्रयाेग गरेर साँझ ७ बजेतिर बस निकालेर गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।’
